Такой день. Легковушка против фуры и дорожники против снега

О главных событиях Алтайского края за 22 декабря

22 декабря 2024, 23:30, ИА Амител

Фонарь, снег / Фото: pxhere.com/ru/photo/971410

Ночью и утром в соцсетях активно обсуждали ДТП в Барнауле на улице Малахова, 57.

Как рассказали очевидцы, водитель легкового автомобиля не заметил припаркованную фуру и врезался в нее. В Госавтоинспекции в настоящее время происшествие никак не прокомментировали.

В связи с увеличением осадков дорожная служба Барнаула объявила о переходе на круглосуточный режим работы с продленной дневной сменой.

В связи с погодными условиями принято решение увеличить количество техники до 110 единиц.

В правительстве Алтайского края опровергли фейковые рассылки.

Первая касается якобы гибели людей в местных больницах от цитрусовых, инфицированных смертельно опасными бактериями и вирусами. Вторая – о ввозе с Украины опасной пиротехники, снаряженной взрывчатыми веществами моментального действия.

В Барнауле пенсионерка стала жертвой мошенников, желая подработать в банке. Она потеряла около 90 тысяч рублей.

В Первомайском районе врачи Центральной райбольницы обратились в службу спасения за помощью в переноске лежачего больного.

Неравнодушные пожарные 26-й пожарно-спасательной части МЧС России пришли на помощь.