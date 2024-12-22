Такой день. Легковушка против фуры и дорожники против снега
О главных событиях Алтайского края за 22 декабря
22 декабря 2024, 23:30, ИА Амител
Ночью и утром в соцсетях активно обсуждали ДТП в Барнауле на улице Малахова, 57.
Как рассказали очевидцы, водитель легкового автомобиля не заметил припаркованную фуру и врезался в нее. В Госавтоинспекции в настоящее время происшествие никак не прокомментировали.
В связи с увеличением осадков дорожная служба Барнаула объявила о переходе на круглосуточный режим работы с продленной дневной сменой.
В связи с погодными условиями принято решение увеличить количество техники до 110 единиц.
В правительстве Алтайского края опровергли фейковые рассылки.
Первая касается якобы гибели людей в местных больницах от цитрусовых, инфицированных смертельно опасными бактериями и вирусами. Вторая – о ввозе с Украины опасной пиротехники, снаряженной взрывчатыми веществами моментального действия.
В Барнауле пенсионерка стала жертвой мошенников, желая подработать в банке. Она потеряла около 90 тысяч рублей.
В Первомайском районе врачи Центральной райбольницы обратились в службу спасения за помощью в переноске лежачего больного.
Неравнодушные пожарные 26-й пожарно-спасательной части МЧС России пришли на помощь.
Комментарии 0