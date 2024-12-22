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В Барнауле легковушка разбилась о припаркованную фуру

По предварительным данным, пострадавших нет

22 декабря 2024, 09:30, ИА Амител

Авария на ул. Малахова / Фото: t.me/vkurse22
Авария на ул. Малахова / Фото: t.me/vkurse22

В Барнауле на улице Малахова произошло ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал "В курсе 22".

Как рассказали очевидцы, водитель легкового автомобиля не заметил припаркованную фуру и врезался в нее. По информации сообщества, пострадавших нет.

В аварийном комиссариате Барнаула указали, что авария произошла на улице Малахова, 57.

Ранее в Алтайском крае столкнулись два легковых автомобиля. По сведениям очевидца, ДТП случилось возле райцентра Ребриха.

Барнаул ДТП

Комментарии 12

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Гость

09:50:15 22-12-2024

Кто наведёт порядок с халявный парковкой фур? Весь город позасрали.

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Я

18:45:53 22-12-2024

Гость (09:50:15 22-12-2024) Кто наведёт порядок с халявный парковкой фур? Весь город поз... На Калинина неделю стояла фура,на дороге без габаритов,освещение слабое,тоже въехали в нее,кто вообще разрешает длинномерам на больших дорогах в городе ставить на длительное время машины.

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Сергей

10:03:46 22-12-2024

Судя по фото, пилот низко летел, надо было чуть-чуть выше брать

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Гость

10:26:02 22-12-2024

Такая же парковка есть по Попова перед Докучаева .

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Элен без ребят

10:59:56 22-12-2024

железяка в лепешку и пострадавших нет? это же как надо было лететь, чтобы вот такое получилось?

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Сергей

12:56:49 22-12-2024

Элен без ребят (10:59:56 22-12-2024) железяка в лепешку и пострадавших нет? это же как надо было ... Немного не вытянул, ему бы на вираж уйти....

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Жора

01:56:57 23-12-2024

Сергей (12:56:49 22-12-2024) Немного не вытянул, ему бы на вираж уйти....... Да, бочку надо было делать.

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Гость

12:30:52 23-12-2024

Элен без ребят (10:59:56 22-12-2024) железяка в лепешку и пострадавших нет? это же как надо было ... Так современные авто из фольги. Даже протирать надо осторожно, что бы не помять.

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Гость

11:00:41 22-12-2024

Эти фуры занимающие по целой полосе достали, устраивают стоянки где вздумают

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Свирепый Чарли

16:36:25 22-12-2024

Краткое резюме на предыдущие комментарии,фура не ТАМ стояла!!!!!

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Гость

20:14:45 22-12-2024

Как будто, в Барнауле есть стоянки для транзитных фур, легковушки тоже бросают где место найдут, что потом сугробом обрастают.

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Жора

01:49:17 23-12-2024

Может и к лучшему. Если уж он ФУРУ не заметил.

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