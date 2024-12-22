В Барнауле легковушка разбилась о припаркованную фуру

По предварительным данным, пострадавших нет

22 декабря 2024, 09:30, ИА Амител

Авария на ул. Малахова / Фото: t.me/vkurse22

В Барнауле на улице Малахова произошло ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал "В курсе 22".

Как рассказали очевидцы, водитель легкового автомобиля не заметил припаркованную фуру и врезался в нее. По информации сообщества, пострадавших нет.

В аварийном комиссариате Барнаула указали, что авария произошла на улице Малахова, 57.

Ранее в Алтайском крае столкнулись два легковых автомобиля. По сведениям очевидца, ДТП случилось возле райцентра Ребриха.