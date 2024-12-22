В Барнауле легковушка разбилась о припаркованную фуру
По предварительным данным, пострадавших нет
22 декабря 2024, 09:30, ИА Амител
Авария на ул. Малахова / Фото: t.me/vkurse22
В Барнауле на улице Малахова произошло ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал "В курсе 22".
Как рассказали очевидцы, водитель легкового автомобиля не заметил припаркованную фуру и врезался в нее. По информации сообщества, пострадавших нет.
В аварийном комиссариате Барнаула указали, что авария произошла на улице Малахова, 57.
Ранее в Алтайском крае столкнулись два легковых автомобиля. По сведениям очевидца, ДТП случилось возле райцентра Ребриха.
09:50:15 22-12-2024
Кто наведёт порядок с халявный парковкой фур? Весь город позасрали.
18:45:53 22-12-2024
Гость (09:50:15 22-12-2024) Кто наведёт порядок с халявный парковкой фур? Весь город поз... На Калинина неделю стояла фура,на дороге без габаритов,освещение слабое,тоже въехали в нее,кто вообще разрешает длинномерам на больших дорогах в городе ставить на длительное время машины.
10:03:46 22-12-2024
Судя по фото, пилот низко летел, надо было чуть-чуть выше брать
10:26:02 22-12-2024
Такая же парковка есть по Попова перед Докучаева .
10:59:56 22-12-2024
железяка в лепешку и пострадавших нет? это же как надо было лететь, чтобы вот такое получилось?
12:56:49 22-12-2024
Элен без ребят (10:59:56 22-12-2024) железяка в лепешку и пострадавших нет? это же как надо было ... Немного не вытянул, ему бы на вираж уйти....
01:56:57 23-12-2024
Сергей (12:56:49 22-12-2024) Немного не вытянул, ему бы на вираж уйти....... Да, бочку надо было делать.
12:30:52 23-12-2024
Элен без ребят (10:59:56 22-12-2024) железяка в лепешку и пострадавших нет? это же как надо было ... Так современные авто из фольги. Даже протирать надо осторожно, что бы не помять.
11:00:41 22-12-2024
Эти фуры занимающие по целой полосе достали, устраивают стоянки где вздумают
16:36:25 22-12-2024
Краткое резюме на предыдущие комментарии,фура не ТАМ стояла!!!!!
20:14:45 22-12-2024
Как будто, в Барнауле есть стоянки для транзитных фур, легковушки тоже бросают где место найдут, что потом сугробом обрастают.
01:49:17 23-12-2024
Может и к лучшему. Если уж он ФУРУ не заметил.