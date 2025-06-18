Такой день. Массовая гибель пчел и пожар в автобусе
Главное за 18 июня
18 июня 2025, 23:58, ИА Амител
Первый случай массового мора пчел в 2025 году зафиксировали в Алтайском крае.
В Россельхознадзор обратился житель села Новотырышкино Смоленского района, пчеловод Владимир Тырышкин. У него 40 ульев стоят на приусадебном участке. Сельчанин рассказал, что насекомые начали гибнуть утром 13 июня, и мор продолжается. По мнению пчеловода, причина кроется в обработке пестицидами близлежащих полей.
Авария с участием мотоциклистов и легкового автомобиля произошла на трассе в Смоленском районе Алтайского края.
По предварительным данным, 35-летний водитель Honda Shadow не справился с управлением и столкнулся с мотоциклом Honda Steed, который ехал в попутном направлении. Им управлял 52-летний мужчина. После этого Shadow вылетел на встречную полосу и врезался в Toyota Land Cruiser, за рулем которой был 55-летний автомобилист.
В Алтайском крае правоохранители возбудили уголовное дело о халатности, которая повлекла нарушение природоохранного законодательства при золотодобыче в Солонешенском округе.
В Барнауле на пересечении шоссе Ленточный Бор и Южного тракта загорелся моторный отсек маршрутного автобуса № 119.
"По предварительным данным, в салоне находилось около 60 человек (дети отсутствовали). К счастью, все пассажиры успешно эвакуировались самостоятельно, пострадавших нет", – рассказали в МЧС.
00:13:08 19-06-2025
Не день, а дребедень.
17:35:33 19-06-2025
Название понравилось. Массовая гибель пчел и пожар в автобусе. Представляю как там было пассажирам!