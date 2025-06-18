Такой день. Массовая гибель пчел и пожар в автобусе

Главное за 18 июня

18 июня 2025, 23:58, ИА Амител

Закат над Барнаулом / Фото: amic.ru

Первый случай массового мора пчел в 2025 году зафиксировали в Алтайском крае.

В Россельхознадзор обратился житель села Новотырышкино Смоленского района, пчеловод Владимир Тырышкин. У него 40 ульев стоят на приусадебном участке. Сельчанин рассказал, что насекомые начали гибнуть утром 13 июня, и мор продолжается. По мнению пчеловода, причина кроется в обработке пестицидами близлежащих полей.

Авария с участием мотоциклистов и легкового автомобиля произошла на трассе в Смоленском районе Алтайского края.

По предварительным данным, 35-летний водитель Honda Shadow не справился с управлением и столкнулся с мотоциклом Honda Steed, который ехал в попутном направлении. Им управлял 52-летний мужчина. После этого Shadow вылетел на встречную полосу и врезался в Toyota Land Cruiser, за рулем которой был 55-летний автомобилист.

В Алтайском крае правоохранители возбудили уголовное дело о халатности, которая повлекла нарушение природоохранного законодательства при золотодобыче в Солонешенском округе.

В Барнауле на пересечении шоссе Ленточный Бор и Южного тракта загорелся моторный отсек маршрутного автобуса № 119.

"По предварительным данным, в салоне находилось около 60 человек (дети отсутствовали). К счастью, все пассажиры успешно эвакуировались самостоятельно, пострадавших нет", – рассказали в МЧС.