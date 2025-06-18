Следователи возбудили уголовное дело о халатности при добыче золота в Солонешенском округе

В рамках разбирательства правоохранители оценят действия должностных лиц и сотрудников ботанического сада АлтГУ

18 июня 2025, 15:20, ИА Амител

Следственный комитет / Фото: amic.ru

В Алтайском крае правоохранители возбудили уголовное дело о халатности, которая повлекла нарушение природоохранного законодательства при золотодобыче в Солонешенском округе. Об этом сообщает "Банкфакс" со ссылкой на региональный Следком.

Правоохранителям предстоит оценить действия должностных лиц и сотрудников ботанического сада АлтГУ, которые могли выдать недостоверное заключение об отсутствии краснокнижных растений возле стана старателей.

"СУ СКР по Алтайскому краю расследует уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность") по факту неисполнения или ненадлежащего выполнения должностными лицами контролирующих и надзорных органов, ответственных за соблюдение экологического законодательства, своих обязанностей", – уточняет издание.

В Следкоме отметили, что дополнительную информацию не могут предать огласке в интересах следствия.

Сотрудники следственных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, в конце сентября 2024 года артель "Солнечная" начала подготовительные работы по разработке месторождения на реке Солонешной. Старатели практически сразу изменили русло, выпилили деревья и сняли верхний слой грунта, чтобы начать промывать песок. Местные жители заявили, что золотодобытчики уничтожат богатые земли и красивую природу туристического района.

В ноябре 2024 года жители района обратились к губернатору Алтайского края Виктору Томенко, который пообещал взять на контроль соблюдение правил ведения работ. В декабре жители села Солонешного вышли на митинг и записали обращение к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой вмешаться в происходящее. Их также поддержал американец Джастас Уолкер, известный как "веселый молочник", который развивает свою ферму в Солонешенском районе.

В феврале 2025 года "Новые люди" сообщили, что информация для досрочного прекращения пользования недрами направлена в Росприроднадзор. А в апреле депутат Госдумы Даниил Бессарабов потребовал запретить выдачу лицензий на золотодобычу в регионе. Также в начале апреля прокурор Алтайского края Антон Герман поручил прокурору Солонешенского района направить в суд иск о прекращении золотодобычи из-за обнаруженных краснокнижных растений. Суд поддержал ходатайство как обеспечительную меру на время судебных разбирательств.