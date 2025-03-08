Такой день. Международный женский день и релиз первой в истории видеоигры об Алтае

Главное за 8 марта

08 марта 2025, 23:35, ИА Амител

Источник: Kankan / unsplash.com

8 марта в мире отметили Международный женский день. С этим праздником, в частности, поздравили президент Владимир Путин, алтайский губернатор Виктор Томенко, мэр Барнаула Вячеслав Франк.

Первая в истории компьютерная игра об Алтае "Сердце Алтая" вышла на ПК 8 марта. Тайтл уже можно купить в VK Play. Cкоро он выйдет и в Steam.

71-летний мужчина пострадал при пожаре в гараже в райцентре Калманского района Алтайского края. Мужчину госпитализировали.

В Алтайском крае говядина подорожала на 15,19 рубля за неделю с 24 февраля по 3 марта. За 1 кг этого мяса теперь придется в среднем отдать 702,35 рубля.

Собственник участка в СНТ "Поток" в Барнауле планирует возвести вдоль улицы Малахова новый гаражный комплекс. Его хотят разместить на оживленной территории недалеко от улицы Эмилии Алексеевой.