Такой день. Миллионные потери урожая и подготовка к Новому году

Главные новости в Алтайском крае 18 ноября

18 ноября 2024, 23:35, ИА Амител

Ночь / Фото: pxhere.com/ru/photo/135413

Потери урожая из-за непогоды в Алтайском крае составили 133 млн рублей. Об этом заявил глава регионального Минсельхоза Сергей Межин.

Всего от неблагоприятных погодных условий во время уборочной кампании пострадало 29 сельскохозяйственных предприятий. Урожай списали на полях площадью 9,5 тысячи гектаров.

Самые большие статьи расходов жителей Алтайского края – еда, кредиты и жилье. Для 59% респондентов из нашего региона самой большой статьей расходов в личном бюджете является еда. 46% опрошенных на второе место поставили выплату кредитов (без учета ипотеки). По России этот показатель гораздо ниже (31%). На третьем месте – оплата аренды жилья и ипотеки (36%), по стране – 37%.

Власти Барнаула намерены потратить 24,5 млн рублей на строительство новогоднего городка на площади Сахарова и на украшение территории в районе дома № 24 по ул. Молодежной. Городок на площади Сахарова будет главным в краевой столице, там установят большую елку, светодиодные фигуры и павильоны.