Такой день. Митинг в Рубцовске и очень красивый закат

Главные новости в Алтайском крае 5 февраля

05 февраля 2023, 23:53, ИА Амител

Фото: unsplash.com

5 февраля в Рубцовске состоялся митинг против повышения тарифов на услуги ЖКХ.

Люди собрались, чтобы высказаться против удорожания вывоза мусора и отопления. Также они поговорили о проблемах экологии. Жалобы граждан на чёрный снег не приводят к разрешению ситуации.

Жительница Барнаула получила компенсацию морального вреда за травму, полученную во время гололёда.

В 2018 году женщина упала, выходя из своего дома. На скорой её доставили в больницу № 11, где врачи диагностировали перелом правой ноги. Через неделю горожанку выписали, но в тот же день она потеряла равновесие от боли в спине.

Врачи первой горбольницы в первый раз не нашли проблемы, а когда женщина вновь испытала боль и приехала в учреждение, у неё выявили перелом позвоночника 2-3 степени компрессии.

Четыре месяца женщина провела лёжа, а затем пошла добиваться справедливости. Сначала суд поручил управляющей компании выплатить женщине 300 тысяч рублей и заработок, который она потеряла.

Затем больницу обязали выплатить бывшей пациентке 100 тысяч рублей.

Сотрудники Алтайского биосферного заповедника сделали очень красивые фотографии заката над Телецким озером.

По словам сотрудников заповедника, такие закаты можно увидеть не часто. За зиму подобное произошло лишь несколько раз.

Ещё реже удаётся снять красивые моменты на камеру.