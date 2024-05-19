Такой день. Мотоциклисты в лесу и административное дело на многозадачного маршрутчика

Главные новости в Алтайском крае 19 мая

19 мая 2024, 23:27, ИА Амител

Ночь / Фото: pxhere.com/ru/photo/541380

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко открыл фестиваль "7яФест" в барнаульском парке "Изумрудный".

В рамках открытия в "Изумрудном" для взрослых и детей были подготовлены разнообразные мастер-классы, фоточеллендж, выставка семейных реликвий, благотворительная выставка-продажа, семейная фотозона "Счастливы вместе" и другие.

Всероссийская неделя семьи пройдет до 26 мая.

В Барнауле возбудили административное дело в отношении водителя маршрутки № 137, о котором ранее рассказали в соцсетях. По словам горожан, мужчина во время работы в одной руке держал телефон, а другой щелкал семечки. Все это он делал, пока вез людей в салоне.

Жители Барнаула возмущены тем, что на Трассе здоровья ездят мотоциклисты.

По словам автора сообщения, люди спокойно прогуливались и катались на велосипедах, когда рядом пронеслись мотоциклисты.

Горожане возмущены тем, что техника выехала на тропу.