Такой день. Мусор в лесу и планы по развитию Барнаула

Главные новости в Алтайском крае 2 июня

02 июня 2024, 23:31, ИА Амител

Ночь / Фото: pxhere.com/ru/photo/102444

Глава города Вячеслав Франк провел выездное совещание по развитию центральной части Барнаула. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Вместе с Юрием Гатиловым, генеральным директором ООО "Жилищная инициатива" и членом Общественной палаты города, они обсудили перспективы развития этой части города.

По словам главы города, сейчас важно создать единое туристическое пространство в центре Барнаула, которое объединит территории Демидовской площади, Сереброплавильного завода, Центрального парка, улиц Мало-Тобольской и Льва Толстого, набережной Оби и зоны Ковша с выходом к парку "Изумрудный".

В Барнауле отремонтируют трамвайный переезд у остановки "Цветочная".

В Барнауле начнутся ремонтные работы переезда через трамвайные пути. Место – остановка "Цветочная", район дома № 184 по улице Попова.

Ремонтные работы запланированы на период с 3 по 10 июня.

Жители Барнаула пожаловались на проблемы с мусором в Ленточном бору. По словам возмущенных людей, каждую зиму в лес свозят снег и строительный мусор, хотя это место совсем не похоже на полигон.

Барнаульцы просят обратить внимание на проблему и разобраться с засорением леса.