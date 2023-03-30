Такой день. Начало паводка в Алтайском крае и первая весенняя сессия АКЗС

О главных событиях региона за 30 марта

30 марта 2023, 23:52, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Первая весенняя сессия АКЗС, прошедшая 30 марта, оказалась богата на доклады и политические дискуссии. Сначала депутаты заслушали объёмные выступления начальника регионального главка полиции Андрея Подоляна и краевого омбудсмена Бориса Ларина. Народные избранники поддержали готовые отчёты единогласно.

А вот дальше такого единодушия уже не было. Особенно жаркие споры разгорелись относительно использования электронного голосования в крае. Не исключено, что ноу-хау мы увидим уже в сентябре на выборах губернатора.

Кроме того, депутаты немного упростили себе жизнь при декларировании доходов и имущества. Это касается в первую очередь тех, кто не занимает в АКЗС зарплатные должности. А эмоции народных избранников смотрите в фоторепортаже amic.ru.

В Алтайском крае начинается первая волна паводка. КНа некоторых участках река Чарыш уже очистилась ото льда, а Алей уже начал вскрываться. Ведущий инженер отдела гидрологии краевого Гидрометцентра Ольга Прахт отметила, что редкий ледоход также идёт в Рубцовске и Локте.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко рассказал об открытии врачебной амбулатории в селе Черёмушкино Залесовского округа. Амбулатория будет работать для жителей сразу семи сёл, в том числе Видоново, Малый Калтай, Большой Калтай, Талица, Камышенка, Восход. Стоимость проекта – 41 млн рублей.

Томенко также отметил, что ещё в прошлом году в крае начали строить 10 новых врачебных амбулаторий и один центр общей врачебной практики. Их общая стоимость – около 400 миллионов рублей. Сейчас все медучреждения получили лицензии и принимают пациентов.