Такой день. Наезд грузовика на школьника и весна в Барнауле

О главных событиях Алтайского края за 5 апреля

06 апреля 2024, 00:12, ИА Амител

Весна в горах / Фото: unsplash.com

Прокуратура начала проверку по факту наезда грузовика на школьника в Барнауле. Авария произошла в поселке Борзовая Заимка на улице Ржевской. По предварительной информации, мальчик вышел из школьного автобуса, подошел к пешеходному переходу и резко побежал через дорогу, не убедившись, что его пропускают. В результате ребенок оказался под колесами грузовика. Несовершеннолетнему потребовалась медицинская помощь.

Пришла она - долгожданная, теплая красавица весна! Сбросив оковы зимы (и теплые куртки), город пробуждается, и люди с радостью потянулись на улицы, чтобы насладиться долгожданным теплом.

Наш фотокорреспондент прогулялась по оживленным улицам и запечатлела весенние моменты.

В Барнауле перекрыли проезд по переулку Ядринцева из-за аварии на водопроводной сети в районе дома № 150. Чтобы не допустить провала под землю людей и машин, проезд по дороге пришлось ограничить. Вечером проезд открыли.

В Барнауле утвердили план текущего ремонта дорог на 2024 год, согласно которому работы начнутся в ближайшее время. В этом году на текущий ремонт дорог из городского бюджета выделили дополнительные средства: всего на эти цели направят более 160 млн рублей. Общая площадь ремонтных работ составит более 100 тыс. квадратных метров.