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Раздетые и довольные. Прогулка по весеннему Барнаулу

Фоторепортаж с оттаявших улиц краевой столицы

05 апреля 2024, 15:30, ИА Амител

Весна - 2024 в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Пришла она - долгожданная, теплая красавица весна! Сбросив оковы зимы (и теплые куртки), город пробуждается, и люди с радостью потянулись на улицы, чтобы насладиться долгожданным теплом.

Наш фотокорреспондент прогулялась по оживленным улицам и запечатлела весенние моменты.

Барнаул фоторепортажи

Комментарии 2

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Грыша

16:07:10 05-04-2024

Барнаульские девушки-ЛУЧШИЕ В МИРЕ!!!!!!

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гость

14:10:09 08-04-2024

хотел сказать алтайские надеюсь

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