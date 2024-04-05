Раздетые и довольные. Прогулка по весеннему Барнаулу
Фоторепортаж с оттаявших улиц краевой столицы
05 апреля 2024, 15:30, ИА Амител
Весна - 2024 в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Пришла она - долгожданная, теплая красавица весна! Сбросив оковы зимы (и теплые куртки), город пробуждается, и люди с радостью потянулись на улицы, чтобы насладиться долгожданным теплом.
Наш фотокорреспондент прогулялась по оживленным улицам и запечатлела весенние моменты.
16:07:10 05-04-2024
Барнаульские девушки-ЛУЧШИЕ В МИРЕ!!!!!!
14:10:09 08-04-2024
хотел сказать алтайские надеюсь