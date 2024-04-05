Раздетые и довольные. Прогулка по весеннему Барнаулу

Фоторепортаж с оттаявших улиц краевой столицы

05 апреля 2024, 15:30, ИА Амител

Весна - 2024 в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Пришла она - долгожданная, теплая красавица весна! Сбросив оковы зимы (и теплые куртки), город пробуждается, и люди с радостью потянулись на улицы, чтобы насладиться долгожданным теплом.

Наш фотокорреспондент прогулялась по оживленным улицам и запечатлела весенние моменты.