Такой день. Нападение на медсестру и метаморфозы барнаульских рынков
О главных событиях Алтайского края за 19 декабря
19 декабря 2024, 23:50, ИА Амител
В Смоленском районе Алтайского края полицейские раскрыли кражу денег с банковской карты.
47-летний житель Белокурихи обратился к стражам порядка и рассказал, что 44-летняя знакомая украла его карту и оплатила 13 покупок почти на 10 тысяч рублей. Покупала она еду и спиртное.
В Краевой клинической больнице скорой медицинской помощи № 2 мужчина, которого доставили в состоянии сильного алкогольного опьянения, напал на персонал.
Инцидент произошел накануне вечером. В приемном отделении сработала "тревожная кнопка".
Стало известно, что барнаульский "Главрынок", известный среди горожан как "Китайский", на пр. Космонавтов, 59, перестанет быть рынком.
Глава Барнаула Вячеслав Франк в ходе очередного совещания по вопросу закрытия Крытого рынка заявил о необходимости сохранения объекта.
Глава Барнаула поручил проработать с Росимуществом вопрос передачи рынка в муниципальную собственность, а также разместить предпринимателей на свободных торговых местах на аналогичных рынках и ярмарках города.
В соцсетях стали активно обсуждать случай с ребенком, которого высадили из автобуса, когда тот ехал с тренировки от площади Спартака в поселок Южный в Барнауле. Вероятно, причиной стали пять рублей – столько не хватало мальчику для оплаты проезда.
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