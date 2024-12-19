Такой день. Нападение на медсестру и метаморфозы барнаульских рынков

О главных событиях Алтайского края за 19 декабря

19 декабря 2024, 23:50, ИА Амител

Закат / Фото: Liana S / unsplash.com

В Смоленском районе Алтайского края полицейские раскрыли кражу денег с банковской карты.

47-летний житель Белокурихи обратился к стражам порядка и рассказал, что 44-летняя знакомая украла его карту и оплатила 13 покупок почти на 10 тысяч рублей. Покупала она еду и спиртное.

В Краевой клинической больнице скорой медицинской помощи № 2 мужчина, которого доставили в состоянии сильного алкогольного опьянения, напал на персонал.

Инцидент произошел накануне вечером. В приемном отделении сработала "тревожная кнопка".

Стало известно, что барнаульский "Главрынок", известный среди горожан как "Китайский", на пр. Космонавтов, 59, перестанет быть рынком.

Глава Барнаула Вячеслав Франк в ходе очередного совещания по вопросу закрытия Крытого рынка заявил о необходимости сохранения объекта.

Глава Барнаула поручил проработать с Росимуществом вопрос передачи рынка в муниципальную собственность, а также разместить предпринимателей на свободных торговых местах на аналогичных рынках и ярмарках города.

В соцсетях стали активно обсуждать случай с ребенком, которого высадили из автобуса, когда тот ехал с тренировки от площади Спартака в поселок Южный в Барнауле. Вероятно, причиной стали пять рублей – столько не хватало мальчику для оплаты проезда.