Такой день. Наркопритон в барнаульской квартире и миллиарды рублей алтайским бюджетникам

Главное за 12 марта

13 марта 2025, 00:03, ИА Амител

Закат над Барнаулом / Фото: amic.ru

В Барнауле полицейские выявили наркопритон, который располагался в одной из квартир в Ленинском районе города.

"Мужчина 1982 года рождения систематически предоставлял наркозависимым лицам для потребления наркотиков помещение своей квартиры. В ходе проведения осмотра полицейские обнаружили и изъяли стеклянные колбы, шприцы с остатками наркотического вещества. В емкостях находились остатки N-метилэфедрона", – рассказали в МВД.

На повышение зарплат работников бюджетной сферы в Алтайском крае дополнительно направят 2,8 млрд рублей. В целом расходы региона на 2025 год с запланированных 192,383 млрд рублей увеличат до 211 млрд. Такие корректировки в бюджет подготовило правительство края, и 13 марта этот документ внесут в АКЗС, заявил губернатор Виктор Томенко на коллегии регионального Минсоцзащиты по итогам работы ведомства за год.

Прокуратура и Следственный комитет начали проверку после появления видео с рубцовскими подростками, где они издевались над мальчиком и приставали к прохожим на улицах, применяя физическую силу. Об этом сообщают пресс-службы ведомств.

12 марта в соцсетях появилось несколько видеозаписей. На одной из них запечатлена драка между подростками в гаражном комплексе – их окружают другие дети, в том числе молодые девушки, которые подначивают дерущихся. Во втором ролике подростки устроили конфликт с мужчиной.

В Барнауле на улице Анатолия произошел пожар – горела кровля деревянного двухэтажного нежилого здания.

Спасатели локализовали пожар на площади 30 "квадратов". На месте работали 18 человек пожарных, были задействованы четыре единицы техники.

Депутат ГД от Алтайского края Даниил Бессарабов в ходе рабочей встречи с главой Барнаула Вячеславом Франком сообщил, что в Госдуме 18 марта планируют рассмотреть в первом чтении законопроект о защите людей от нападений безнадзорных животных.

Бессарабов отметил, что проблема бездомных животных "стоит остро". Новые поправки предполагают исключение нормы, согласно которой животное без владельца после отлова, вакцинации и стерилизации возвращается на улицу. Также предлагается наделить региональные власти полномочиями устанавливать предельные сроки содержания животных в приютах. В настоящее время законопроект отправлен в субъекты РФ для сбора предложений.