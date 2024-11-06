Такой день. Нехватка денег и подготовка к снегопадам

Главные новости в Алтайском крае 6 ноября

06 ноября 2024, 23:40, ИА Амител

Ночь, снег / Фото: pxhere.com/ru/photo/687662

В Барнауле службы готовы к прохождению комплекса неблагоприятных метеоявлений, прогнозируемых на 7 и 8 ноября.

Организовано круглосуточное дежурство оперативной дежурной смены. Сформировано шесть дежурных дорожных бригад.

Центральная диспетчерская служба МБУ "Автодорстрой" работает в круглосуточном режиме, обратиться можно по телефону 504-360.

Лишь 18% жителей Алтайского края заявили, что размер их зарплаты позволяет полностью удовлетворять основные потребности. При этом 41% из тех, кому не хватает зарплаты на базовые расходы, отмечают, что им необходимо еще более 20 тыс. рублей в месяц. 28% назвали сумму от 15 до 20 тысяч, еще 28% – от 10 до 15 тысяч, остальным нужно еще около 10 тысяч.

В Барнауле 7 ноября в СК "Победа" пройдут всероссийские соревнования по художественной гимнастике "Золотой Алтай".

За призы в индивидуальных программах поборются гимнастки от второго спортивного разряда до мастеров спорта, а в групповом многоборье – от третьего спортивного разряда до мастеров спорта.