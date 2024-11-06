В Барнауле пройдут Всероссийские соревнования по художественной гимнастике

Выступят 700 спортсменок из восьми регионов России

06 ноября 2024, 14:20, ИА Амител

Гимнастика / Фото: unsplash.com / Thao LEE

В Барнауле 7 ноября в СК "Победа" пройдут Всероссийские соревнования по художественной гимнастике "Золотой Алтай", сообщает мэрия.

За призы в индивидуальных программах поборются гимнастки от второго спортивного разряда до мастеров спорта, а в групповом многоборье – от третьего спортивного разряда до мастеров спорта.

"Впервые в соревнованиях "Золотой Алтай" будут представлены программы "дуэтов" и "трио" (от первого спортивного разряда до мастеров спорта)", – говорится в сообщении.

В турнире поучаствуют 700 спортсменок возрастом 15 лет и старше. Помимо алтайских гимнасток, свое мастерство покажут представительницы Санкт-Петербурга, Новосибирской, Кемеровской и Свердловской областей, Республики Карелия, Ханты-Мансийского автономного округа, Республики Алтай.

Открытие соревнований состоится 7 ноября в 13:00.