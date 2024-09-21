Такой день. Нехватка денег на Ледовую арену и выставка Русского музея в Барнауле

Главное за 21 сентября

21 сентября 2024, 23:38, ИА Амител

Вид на Обь / Фото: Вячеслав Кондаков / amic.ru

Власти Алтайского края попросили денег из федерального бюджета, чтобы достроить ледовую арену в Барнауле на проспекте Сибирском. По словам спикера АКЗС Александра Романенко, надо более 2 миллиардов рублей, таких средств в регионе нет.

В Государственном художественном музее Алтайского края открылась масштабная выставка "Приглашение к обеду", привезенная из собрания Русского музея. Барнаульцы получили возможность увидеть более 66 произведений искусства, охватывающих три века русской истории.

Кафе-пекарня Cinnabon в барнаульском торговом центре "Галактика" открылось раньше срока. Такое решение вынес суд, потому что владельцам заведения удалось оперативно устранить все зафиксированные нарушения.

В Барнауле 21 сентября прошли субботние ярмарки. На них жители города потратили почти 12 млн рублей. Цены на продукты при этом были в среднем ниже, чем в магазинах и на рынках города.

Барнаульский ТРЦ "Весна" сменит концепцию и заменит 60-70% арендаторов к середине лета 2025 года. Молл намерен сделать упор на спорт и развлечения.