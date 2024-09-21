Кафе Cinnabon в барнаульском ТЦ "Галактика" открылось раньше срока

Кафе закрылось 23 августа из-за нескольких найденных Роспотребнадзором нарушений

21 сентября 2024, 06:05, Антон Дегтярев

Открытое кафе Cinnabon в ТЦ "Галактика" / Фото: amic.ru

Кафе-пекарня Cinnabon в барнаульском торговом центре "Галактика" открылось раньше срока. Такое решение вынес суд, потому что владельцам заведения удалось оперативно устранить все зафиксированные нарушения. Об этом amic.ru сообщили в управлении Роспотребнадзора по Алтайскому краю.

По решению суда от 28 августа Железнодорожный районный суд закрыл кафе Cinnabon в ТРЦ "Галактика" на 30 суток из-за нескольких нарушений санитарно-эпидемиологических норм. Срок исчислялся с 23 августа. Таким образом, Cinnabon должен был открыться не раньше 22 сентября. Когда именно кафе-пекарня заработала вновь, в Роспотребнадзоре не сообщили. Однако 19 сентября она уже принимала клиентов, рассказал корреспондент amic.ru.

"Суд открыл кафе досрочно, там устранили нарушения, которые были ранее выявлены в ходе проверки. Суд пригласил наших специалистов, они проверку провели, заключение дали. На основании этого заключения суд принял решение", – отметили в Роспотребнадзоре.

Напомним, проблемы в кафе выявил алтайский Роспотребнадзор в ходе плановой проверки. При исследовании смывов с кистей рук сотрудников нашли бактерии кишечной палочки, молочный коктейль и сливочный крем не соответствовали нормам, в помещении не было разграничения потоков сырья и готовой продукции, не хватало раковин, а освещение не соответствовало требованиям.

С посудой тоже были проблемы: Роспотребнадзор выявил нарушение планирования помещения для разделения чистой и грязной посуды, столовая и кухонная посуда мылись вместе с подносами в одной раковине. Специального места для хранения моющих и дезинфицирующих средств организовано не было.

При этом руководство на суде отмечало, что планировка помещений и организация работы кафе проводилась московским предприятием. Никаких отравлений или жалоб на Cinnabon не поступало.

В итоге тогда владельца точки общепита обвинили по статье 6.6 КоАП РФ ("Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения"). Деятельность кафе приостановили лишь на треть от максимального срока в 90 суток из-за того, что уже тогда владелец принял меры к устранению нарушений. Подробнее об этом можно прочитать здесь.