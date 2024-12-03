Такой день. Нелегальные вейпы и обманутый бизнесмен
О главных событиях Алтайского края за 2 декабря
03 декабря 2024, 00:05, ИА Амител
В Барнауле в автобусе № 35 в одном из задних сидений торчит острый шуруп, рассказала горожанка.
Она предупредила об этом кондуктора и попросила хотя бы забить шуруп молотком, но та лишь ответила, что "мы не слесари".
31-летняя и 42-летняя жительницы Бийска украли комплекты постельного белья, чтобы продать их. Деньги они потратили на личные нужды.
Пропажу обнаружили спустя неделю при просмотре записей с камер видеонаблюдения.
В Алтайском крае судебные приставы нашли хозяев потерявшейся собаки, пришедшей к их зданию, и вернули питомца в семью.
Приставы накормили собаку, а потом опросили прохожих и сделали подворовый обход. Хозяевами оказалась семейная пара пенсионеров.
Мошенники обманули предпринимателя из Барнаула, который нашел в интернете объявление о продаже отходов с производства подсолнечного масла в Бийске.
Алтайские таможенники сняли с реализации тысячи нелегальных вейпов и жидкостей для них из барнаульского магазина. Как сообщает пресс-служба ведомства, на продукции не оказалось обязательной маркировки DataMatrix-кодом.
Всего обнаружено около 18 тысяч флаконов с жидкостью для вейпов и 187 пачек табака для кальяна.
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