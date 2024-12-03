Такой день. Нелегальные вейпы и обманутый бизнесмен

О главных событиях Алтайского края за 2 декабря

03 декабря 2024, 00:05, ИА Амител

Снегопад в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Барнауле в автобусе № 35 в одном из задних сидений торчит острый шуруп, рассказала горожанка.

Она предупредила об этом кондуктора и попросила хотя бы забить шуруп молотком, но та лишь ответила, что "мы не слесари".

31-летняя и 42-летняя жительницы Бийска украли комплекты постельного белья, чтобы продать их. Деньги они потратили на личные нужды.

Пропажу обнаружили спустя неделю при просмотре записей с камер видеонаблюдения.

В Алтайском крае судебные приставы нашли хозяев потерявшейся собаки, пришедшей к их зданию, и вернули питомца в семью.

Приставы накормили собаку, а потом опросили прохожих и сделали подворовый обход. Хозяевами оказалась семейная пара пенсионеров.

Мошенники обманули предпринимателя из Барнаула, который нашел в интернете объявление о продаже отходов с производства подсолнечного масла в Бийске.

Алтайские таможенники сняли с реализации тысячи нелегальных вейпов и жидкостей для них из барнаульского магазина. Как сообщает пресс-служба ведомства, на продукции не оказалось обязательной маркировки DataMatrix-кодом.

Всего обнаружено около 18 тысяч флаконов с жидкостью для вейпов и 187 пачек табака для кальяна.