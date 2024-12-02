Алтайские таможенники сняли с реализации тысячи нелегальных вейпов и жидкостей к ним

На товарах не оказалось обязательной маркировки

02 декабря 2024, 12:26, ИА Амител

Изъятая продукция / Фото: пресс-служба Алтайской таможни

Алтайские таможенники сняли с реализации тысячи нелегальных вейпов и жидкостей для них из барнаульского магазина. Как сообщает пресс-служба ведомства, на продукции не оказалось обязательной маркировки DataMatrix-кодом.

Таможенники совместно с сотрудниками полиции во время проверки обнаружили в одном из магазинов более двух тысяч нелегальных электронных сигарет, около 18 тысяч флаконов с жидкостью для вейпов и 187 пачек табака для кальяна. Товары изъяли правоохранители.

Всего с начала 2024 года на внутреннем рынке Алтайского края обнаружили свыше 20 тысяч пачек немаркированных сигарет, 3 тысячи вейпов, свыше 19 тысяч флаконов жидкости и 123 банки жевательной никотинсодержащей смеси.