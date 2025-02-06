Такой день. Невнимательный студент, ставший жертвой аферистов, и "сплошные" пожары

О главных событиях Алтайского края за 6 февраля

06 февраля 2025, 23:30, ИА Амител

Зимний вечер в Барнауле / Фото: amic.ru

В ночь на 6 февраля в Барнауле произошел пожар, после которого госпитализировали ребенка.

Возгорание случилось в квартире пятиэтажного дома по ул. Э. Алексеевой. Прибывшие к месту происшествия пять звеньев газодымозащитной службы вывели 60 человек на свежий воздух. Один ребенок надышался дымом, его госпитализировали.

В Алтайском крае 20-летний студент одного из университетов перевел мошенникам деньги, проявив невнимательность из-за занятости, и лишь потом осознал свои действия.

"Звонок поступил в одном из мессенджеров. Якобы представитель компании сотовой связи сообщила о необходимости продлить договор, иначе сим-карта будет заблокирована. Так совпало, что молодой человек в этот момент был занят, и, не ожидая никакого подвоха, сообщил код, поступивший в CМC", – рассказали в МВД.

Административное здание загорелось на предприятии поселка Батунного Заринского района.

Пожарные локализовали возгорание на площади 150 квадратных метров. В одноэтажном строении повреждены кровля и перекрытия.

В Барнауле на пересечении улицы Власихинской и проспекта Энергетиков произошло серьезное ДТП.

Как рассказали в Госавтоинспекции, в районе дома № 147 столкнулись автомобили ИЖ-2717 под управлением 66-летнего водителя и Lexus LX 470, за рулем которого находился 55-летний мужчина.

"В результате ДТП водитель автомобиля ИЖ-2717 получил травмы различной степени тяжести, госпитализирован", – сказано в сообщении ГАИ.

В Заринске в переулке Пионерском ликвидировали пожар в двухквартирном жилом доме. Площадь возгорания составила около 150 квадратных метров. Обошлось без пострадавших.

На месте работали 17 специалистов, которые сформировали четыре звена газодымозащитной службы. Для тушения пожара было также задействовано четыре единицы специальной техники.