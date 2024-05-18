Такой день. "Ночь музеев" и призыв "духа Сталина" в Барнауле

Главное за 18 мая

18 мая 2024, 23:00, ИА Амител

Выставка автомобилей / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

В Барнауле 18 мая состоялась акция "Музейная ночь". Культурные учреждения города организовали для горожан экскурсии, игры, мастер-классы и различные выступления.

В "Сталин-центре" состоялся сеанс по призыву "духа Сталина", а также Наполеона и Сократа. По словам ведущего, это был постановочный спиритический сеанс, который на самом деле отражал реальный визит Иосифа Сталина на Алтай.

В Алтайском крае опергруппа МЧС отправилась в Бийский район из-за подъема воды в Катуни. Подтоплений пока нет, но в селе Сростки уровень воды составляет уже более 530 см.

В Барнауле по нацпроекту "Жилье и городская среда" благоустроят больше дворов, чем планировали. Как сообщил мэр Вячеслав Франк, в список добавили территорию у дома № 14 по улице Георгиева. Таким образом, в этом году обновят 39 дворов.

В Барнауле 18 мая состоялось открытие мотосезона. Гигантская колонна байкеров проехала от пляжа "Водный мир" по Красноармейскому проспекту до площади Победы, а оттуда – назад через Фирсово.