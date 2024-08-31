Такой день. Новая "Мисс Барнаул" и авиашоу "Русских витязей" в День города

Главное за 31 августа

31 августа 2024, 23:31, ИА Амител

"Русские витязи" над Барнаулом / Фото: amic.ru / Алина Богомолова

В последний день лета 2024 года жители Барнаула отмечали День города. 31 августа горожане посещали концерты, выставки, ярмарки, участвовали в конкурсах и мастер-классах, а также любовались зрелищным авиашоу, которое над Обью устроила пилотажная группа "Русские витязи". А вот салюты на 294-летие города запускать не стали. Причина: специальная военная операция и непростая ситуация в приграничных регионах России.

Также в День города традиционно выбрали новую "Мисс Барнаул". Победительницей конкурса красоты на этот раз стала 20-летняя студентка АлтГУ Стефания Пластинина. Девушка говорит на четырех иностранных языках, а также любит читать, путешествовать и заниматься верховой ездой.

На площади Сахарова во время празднования Дня города прошел чемпионат Алтайского края по гиревому спорту. На состязаниях спортсмен Сергей Соловьев поднял 24-килограммовую гирю 294 раза – столько же, сколько лет исполнилось Барнаулу.

Уроженец Бийска Александр Костин стал вторым в забеге на 5000 м на летних Паралимпийских играх 2024 года в Париже. Спортсмен пробежал дистанцию за 15 минут 52,36 секунды, уступив чуть меньше двух секунд представителю Испании.