Алтайский инваспортсмен Александр Костин завоевал серебро на Паралимпиаде-2024

Третье место в забеге на 5000 метров также досталось россиянину

31 августа 2024, 19:08, ИА Амител

Легкоатлеты / Источник фото: unsplash.com

Уроженец Бийска Александр Костин стал вторым в забеге на 5000 м на летних Паралимпийских играх 2024 года в Париже, сообщает "Матч ТВ".

Спортсмен финишировал с результатом 15 минут 52,36 секунды, уступив чуть меньше двух секунд представителю Испании Яссину Оудади Эль Атаби. Третьим финиш пересек австралиец Джарид Клиффорд, но по итогу его дисквалифицировали и бронзу вручили россиянину Антону Кулятину.

Паралимпиада завершится 8 сентября.