Такой день. Новые случаи кори на Алтае и семья, отдавшая мошенникам 18 миллионов

Главное за 28 января

28 января 2023, 23:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае выявили три новых случая заражения корью – по одному в Барнауле, Тальменском и Михайловском районах. Общее число заболевших в этом году тем самым выросло до семи. В Роспотребнадзоре при этом утверждают, что речи о какой-либо вспышке не идёт.

Семья из Бийска за два месяца перевела мошенникам больше 18 млн рублей. Всё началось с того, что женщине позвонила неизвестная, представилась сотрудником силовых структур и доложила, что в отношении горожанки якобы завели дело по факту госизмены.

В Барнауле на улице Краевой разгуливает стая бродячих собак. По словам местного жителя, животные уже несколько месяцев в течение дня появляются возле мусорного контейнера напротив дома № 257. При этом ведут себя агрессивно: скалят зубы и рычат, не дают подойти.

В Алтайском крае усилился отток населения, свидетельствуют данные Алтайкрайстата за январь-ноябрь 2022 года. За этот период регион покинули 31,2 тыс. человек, что на 3,1 тыс. больше, чем годом ранее (28,1 тыс.). А вот число прибывших от года к году практически не изменилось: 24,7 тыс. человек в 2022-м против 24,6 тыс. – в 2021-м.

Жители Барнаула опять получили квитанции за ЖКУ с высокими ценами. В соцсетях горожанка рассказала, что ей пришла платёжка за квартиру площадью 55,7 кв. м на сумму больше 8,2 тыс. рублей. В комментариях ещё одна жительница города сообщила, что ей в этом месяце также пришла квитанция с большой суммой, а некоторые указали, что в этом месяце существенно подорожал капремонт – почти на 50%.