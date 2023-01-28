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В Алтайском крае усилился отток населения

Об этом свидетельствуют данные за 2022 год

28 января 2023, 18:35, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Алтайском крае усилился отток населения, свидетельствуют данные Алтайкрайстата за январь-ноябрь 2022 года.

За этот период регион покинули 31,2 тыс. человек, что на 3,1 тыс. больше, чем годом ранее (28,1 тыс.). А вот число прибывших от года к году практически не изменилось: 24,7 тыс. человек в 2022-м против 24,6 тыс. – в 2021-м.

Миграционное снижение за январь-ноябрь 2022-го составило 6,5 тыс. человек – это почти в два раза больше, чем в 2021-м (3,4 тыс.). 

Люди при этом уезжают не только в другие регионы (20,5 тыс. человек), но и в другие страны (10,7 тыс.) – в основном это СНГ.

"За январь-ноябрь 2022 года число мигрантов, переселившихся в пределах Алтайского края, снизилось на 2918 человек, или на 7,9%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Число выбывших из края увеличилось на 3098 человек (или на 11,0%) за счёт эмигрантов в государства – участники СНГ и страны дальнего зарубежья – на 6333 человека (или в 2,4 раза), снижение числа выбывших в другие регионы России составило 3235 человек (или 13,6%)", – добавили в Алтайкрайстате.

Ранее губернатор Виктор Томенко заявил, что Алтайский край не будет удерживать уезжающую молодёжь, потому что такая деятельность вряд ли может принести результаты. 

 

Комментарии 12

  • Был отличный комментарий, про то, что сказал губернатор, когда прислали + сейчас. Давайте все вместе скажем Виктору спасибо.
    28 января, Гость   Ответить
  • А город даже не заметил * Что я уехал навсегда * И продолжал писать мне письма * Про свет, про воду, про тепло
    28 января, Гость   Ответить
  • Пока будут такие зарплаты, обстановка будет только ухудшаться. И ,увы, уезжает не только молодежь. Уезжают опытные специалисты, которым предлагают более выгодные условия работы. Как грустно, что кое-кто этого не понимает.
    28 января, Гость   Ответить
  • Ну даже губер говорит-Валите быстрее из АК, что молодёжь и делает, грустно всё это
    28 января, Гость   Ответить
  • Потихоньку освобождаем свои земли, для других.
    28 января, Гость   Ответить
  • как будто это кого то удивляет
    28 января, Гость   Ответить
  • Предатели.
    28 января, Гость   Ответить
  • С мАРИЯ РА ДОГОВАРИВАЙТЕСЬ ЧТО БЫ ЗП ПОДНЯЛИ ЛЮДЯМ. Тогда отток сократиться. они градообразующее предприятие. если они зп поднимут , то и другие будут вынуждены.
    28 января, Гость   Ответить
  • Не удивительно. Нищий регион, с копеечными зарплатами, с недвижимостью, стоимость которой как в Москве, ЖКУ растет как на дрожжах, весь край уже гудит.
    28 января, Гость   Ответить
  • надо сделать регион еще более нищим и депрессивным и потом опять удивляться и писать результаты статистики
    28 января, Гость   Ответить
  • Зато стата пишет, что зарплата 40 тыщ, а у кого не пишет
    28 января, Гость   Ответить
  • " с недвижимостью, стоимость которой как в Москве" ---- Гость, разве в Барнауле обычные двушки в обычных спальных районах уже стоят 20 млн руб.?
    29 января, Гость   Ответить
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