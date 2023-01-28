Об этом свидетельствуют данные за 2022 год

28 января 2023, 18:35, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае усилился отток населения, свидетельствуют данные Алтайкрайстата за январь-ноябрь 2022 года.

За этот период регион покинули 31,2 тыс. человек, что на 3,1 тыс. больше, чем годом ранее (28,1 тыс.). А вот число прибывших от года к году практически не изменилось: 24,7 тыс. человек в 2022-м против 24,6 тыс. – в 2021-м.

Миграционное снижение за январь-ноябрь 2022-го составило 6,5 тыс. человек – это почти в два раза больше, чем в 2021-м (3,4 тыс.).

Люди при этом уезжают не только в другие регионы (20,5 тыс. человек), но и в другие страны (10,7 тыс.) – в основном это СНГ.

"За январь-ноябрь 2022 года число мигрантов, переселившихся в пределах Алтайского края, снизилось на 2918 человек, или на 7,9%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Число выбывших из края увеличилось на 3098 человек (или на 11,0%) за счёт эмигрантов в государства – участники СНГ и страны дальнего зарубежья – на 6333 человека (или в 2,4 раза), снижение числа выбывших в другие регионы России составило 3235 человек (или 13,6%)", – добавили в Алтайкрайстате.

Ранее губернатор Виктор Томенко заявил, что Алтайский край не будет удерживать уезжающую молодёжь, потому что такая деятельность вряд ли может принести результаты.