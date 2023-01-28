В Барнауле пожаловались на стаю агрессивных собак в частном секторе

Дворняги обитают на улице Краевой

28 января 2023, 14:45, ИА Амител

Фото читателя amic.ru

В Барнауле на улице Краевой разгуливает стая агрессивных бродячих собак, сообщил читатель amic.ru.

По его словам, животные уже несколько месяцев в течение дня появляются возле мусорного контейнера напротив дома № 257.

"Вчера насчитали 15 особей! Собаки ведут себя агрессивно, скалят зубы и рычат, не дают подойти. Чего ждут местные власти? По улице постоянно ходят и взрослые люди, и дети, и пожилые. Почему нельзя решить вопрос с этими бродячими стаями?" – рассказал местный житель.

Ранее большую стаю дворняг сняли на видео возле детсада № 67 по улице Чернышевского. По словам местных, они уже обращались в "Ласку", но специалисты собак не нашли, хотя они бегают там каждый день.