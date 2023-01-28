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В Барнауле пожаловались на стаю агрессивных собак в частном секторе

Дворняги обитают на улице Краевой

28 января 2023, 14:45, ИА Амител

Фото читателя amic.ru
Фото читателя amic.ru

В Барнауле на улице Краевой разгуливает стая агрессивных бродячих собак, сообщил читатель amic.ru.

По его словам, животные уже несколько месяцев в течение дня появляются возле мусорного контейнера напротив дома № 257.

"Вчера насчитали 15 особей! Собаки ведут себя агрессивно, скалят зубы и рычат, не дают подойти. Чего ждут местные власти? По улице постоянно ходят и взрослые люди, и дети, и пожилые. Почему нельзя решить вопрос с этими бродячими стаями?" – рассказал местный житель.

Ранее большую стаю дворняг сняли на видео возле детсада № 67 по улице Чернышевского. По словам местных, они уже обращались в "Ласку", но специалисты собак не нашли, хотя они бегают там каждый день.

 

Комментарии 9

  • Это волкособы. По новому закону должны быть немедленно отстреляны!
    28 января, Гость   Ответить
  • Ликвидировать, как крыс.
    28 января, Гость   Ответить
  • А "Ласка" из подкармливает, чтоб лучше размножались. Как по мне, так давно пора прекратить кормить "Ласку" из бюджета.
    28 января, Гость   Ответить
  • Вот такой элементарный вопрос наша власть не может решить, чего ещё от нее можно ждать.
    28 января, Гость   Ответить
  • живодеры - люди больные на голову. значит их агрессия не только для животных опасна, но и для людей. Всех, кто с пеной у рта требует убийства собак - вас нужно уничтожать в первую очередь, как агрессивных особей.
    28 января, Гость   Ответить
  • вас нужно уничтожать в первую очередь, как агрессивных особей.---а с чего Ты решила, что уничтожать надо нас? А не вас вместе с вашими волкособами? Судя по твоему комментарию, у тебя, как минимум, бешенство. Ты опасна для общества и вполне можешь покусать ребенка или взрослого человека.
    29 января, Гость   Ответить
  • Вчера у дома 206 по ул Краевая пробежала стая, нассчитал 19 штук. Ни одной маленькой.
    29 января, Гость   Ответить
  • "вас нужно уничтожать в первую очередь, как агрессивных особей." --- Гость, это вы здесь агрессивны, не мы. Так что по-вашей логике вас в первую очередь нужно в расход пускать.
    29 января, Гость   Ответить
  • "Судя по твоему комментарию" ---Гость, это очередная помешанная на собачках кумушка. Такие на людей кидаются хуже собак.
    29 января, Гость   Ответить
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