Такой день. Новые троллейбусы и мошеннические звонки якобы из алтайского правительства

О главных событиях Алтайского края за 5 мая

05 мая 2025, 23:30, ИА Амител

Алый закат в Барнауле / Фото: amic.ru

Автомобиль перевернулся в результате ДТП на улице Советской Армии в Барнауле. По словам очевидца, на месте работали сотрудники МЧС. О пострадавших в результате происшествия не сообщается.

Троллейбусы марки "Авангард" вышли на линию в Барнауле. Три из них работают на маршруте № 7 и по одному – на маршрутах № 1 и № 6.

Транспорт, произведенный вологодской компанией "Транс-Альфа", оснащен кондиционерами и устройствами для бесконтактной оплаты проезда, а также системой видеонаблюдения и механизмом для фиксации инвалидных колясок.

Суд апелляционной инстанции Алтайского краевого суда 5 мая смягчил приговор барнаульскому предпринимателю, главе компании "ПР-Холдинг" Евгению Клейнатовскому.

В январе 2025 года застройщика уже приговорили к двум годам и десяти дням исправительных работ по двум статьям УК РФ, связанных с "незаконным образованием юрлица и злоупотреблением полномочиями при реализации квартир, предназначенных для сирот". Прокуратура была не согласна с первым приговором и просила краевой суд заменить исправительные работы реальным сроком.

Жителей Алтайского края предупреждают о мошеннических звонках от имени начальника правового департамента правительства Олега Бубнова.

"Зафиксированы случаи поступления звонков предпринимателям с поддельного аккаунта в WhatsApp. Содержание таких звонков сводится к требованию перечисления денежных средств для нужд СВО и оказания помощи военнослужащим", – рассказали в правительстве.

Во всех районах Барнаула ветеранам Великой Отечественной войны вручили медали "Почетный гражданин города".

Так, в Ленинском районе почетными гражданами города стали Николай Макарович Шерстобитов и Иван Леонтьевич Щанкин. В Индустриальном районе медали вручили ветеранам Макару Понкратьевичу Астанину и Сергею Ивановичу Гончарову. Кроме того, парад у домов прошел для ветеранов Валентины Михайловны Карповой и Надежды Петровны Васильевой.