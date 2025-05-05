Краевой суд смягчил приговор барнаульскому застройщику Евгению Клейнатовскому

Прокуратура требовала приговорить предпринимателя к реальному сроку

05 мая 2025, 13:40, ИА Амител

Суд на Евгением Клейнатовским / Фото: amic.ru

Суд апелляционной инстанции Алтайского краевого суда 5 мая смягчил приговор барнаульскому предпринимателю, главе компании "ПР-Холдинг" Евгению Клейнатовскому. В январе 2025 года застройщика уже приговорили к двум годам и десяти дням исправительных работ по двум статьям УК РФ, связанных с "незаконным образованием юрлица и злоупотреблением полномочиями при реализации квартир, предназначенных для сирот". Прокуратура была не согласна с первым приговором и просила краевой суд заменить исправительные работы реальным сроком.

Как прошел суд апелляционной инстанции?

Евгений Клейнатовский, судя по всему, был уверен, что суд встанет на его сторону, поэтому пришел на заседание без личных вещей. В последнем слове он проговорил тезисы, которые были во время прений еще в суде предыдущей инстанции. Предприниматель попросил судью оставить приговор без изменений, потому что его действия якобы не понесли материального вреда. Однако Клейнатовский попросил о снисхождении для второго фигуранта уголовного дела: Сергея Иванова, которой занимал должность номинального руководителя "ПР-Холдинга".

По версии следствия, государство заключило контракт с компанией Клейнатовского на покупку квартир для 15 детей-сирот, также осужденный подписал предварительный договор с одной женщиной на приобретение жилья в данном доме. Однако фирма Клейнатовского оговоренные сроки нарушила, цены на рынке выросли, компания расторгла договоры в одностороннем порядке и распродала квартиры по большей цене.

Ранее суд первой инстанции признал Клейнатовского и Иванова виновными и назначил обоим наказание в виде обязательных работ. У Иванова на иждивении находится пожилая мама и теща и нужно уделять им внимание, он просил смягчить приговор, потому что обязательные работы отнимают много внимания и сил.

Что решил суд?

Суд фактически оставил без удовлетворения апелляционное представление прокурора. В итоге судья "скостила" несколько месяцев Клейнатовскому. Теперь он приговорен к одному году десяти месяцем и десяти дням принудительных работ с удержанием 10% от заработка в доход государства. Гражданский иск потерпевшей женщины в уголовном деле (ее фамилия не фигурировала в ходе судебного заседания - прим. ред.) краевой суд оставил без рассмотрения.

В чем вообще обвиняли Клейнатовского?

Приговор Клейнатовскому вынесли в январе 2025 года по двум уголовным статьям. А именно по статье 173.1 ч. 2 п. "б" УК РФ ("Незаконное образование юридического лица группой лиц по предварительному сговору") он получил 220 часов обязательных работ, а по статье 201 ч. 1 УК РФ ("Злоупотребление полномочиями без тяжких последствий") – два года лишения свободы, которые суд заменил двумя годами принудительных работ с удержанием 10% от заработка в доход государства. Сразу после приговора защита Клейнатовского заявила о том, что будет обжаловать приговор.

Дело по статье 201 ч. 1 УК РФ связано со строительством дома в Белокурихе. По версии следствия, государство заключило контракт с компанией Клейнатовского на покупку квартир для 15 детей-сирот, также осужденный подписал предварительный договор с одной женщиной на приобретение жилья в данном доме. Однако фирма Клейнатовского оговоренные сроки нарушила, цены на рынке выросли, компания расторгла договоры в одностороннем порядке и распродала квартиры по большей цене.

Дело о незаконном образовании юрлица группой лиц по предварительному сговору (статья 173.1 ч. 2 п. "б" УК РФ) связана с назначением Клейнатовским подставного лица (Сергея Иванова) номинальным руководителем "ПР-Холдинга".

Ранее источники сообщали, что в отношении Клейнатовского может быть возбуждено еще одно уголовное дело – по части 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"), которое связано со строительством ЖК "Жемчужина" на улице Партизанской, 76, в Барнауле. Сообщалось, что, по версии следствия, руководство "ПР-Холдинга" могло похитить 223 млн рублей из 780 млн, которые дольщики заплатили за квартиры. Уголовное дело в отношении Клейнатовского возбудили в марте 2024 года, а 28 декабря 2024-го дом сдали, о чем застройщик рассказал в суде. При этом жители качеством работ возмутились.