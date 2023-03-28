Такой день. Обрушение стены аварийного дома в Барнауле и арест ректора в Бийске

О главных событиях Алтайского края за 28 марта

28 марта 2023, 23:43, ИА Амител

Фото: unsplash.com

28 марта на тротуар обрушилась часть стены двухэтажного дома № 133 по проспекту Ленина, построенного в 1949 году. Ещё в апреле 2022 года дом признали аварийным и подлежащим сносу.

В нём проживали 24 человека в 14 жилых помещениях. Следственный комитет подключился к ситуации – проводится доследственная проверка по статьям 293 ("Халатность") и ст. 238 ("Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности") УК РФ.

В мэрии заявили, что жителей расселят. Администрация Железнодорожного района уже провела уточнение списка жильцов. Организована разъяснительная работа о порядке эвакуации граждан, после её завершения помещения будут взяты под круглосуточную охрану полицией. Открыт пункт временного размещения, граждане также смогут воспользоваться маневренным фондом – на сегодняшний день это 15 квартир.

В Алтайском крае задержали ректора высшего учебного заведения, расположенного в Бийске. Как уточняют источники, речь идёт о Людмиле Мокрецовой – ректоре Алтайской государственной академии образования имени В.М. Шукшина. По версии следствия, она отняла у подчинённых более 1,59 млн рублей стимулирующих выплат.

С конца февраля 2022 года, после начала СВО, в Алтайский край с территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей переехали 293 жителя. Информация приводится в докладе регионального омбудсмена Бориса Ларина. Всем семьям оказывается адресная поддержка.