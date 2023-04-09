Такой день. Обвал дороги и разборки с мусором в Рубцовске

Главные новости в Алтайском крае 9 апреля

09 апреля 2023, 23:29, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Дорога между сёлами в Алтайском крае рухнула, оставив людей без возможности проезда.

Из-за талых вод грунт промыло так сильно, что участок земли провалился, оставив на месте бывшей дороги огромную дыру.

10 апреля дорожники будут решать возникшую проблему.

В Барнауле неизвестные разбили "Жигули".

Машина, по словам горожан, принадлежала сотруднику булыгинского кладбища. Мужчина оставил её без присмотра, а обнаружил с выбитыми стёклами, вмятинами и посреди большой лужи.

Власти Рубцовска отчитались о том, как проходит решение мусорной проблемы в городе.

В горадминистрации отметили, что вопрос с вывозом мусора решён, но есть проблема с мусорными контейнерами.

4 апреля власти заключили муниципальные контракты на поставку и установку 875 контейнеров для сбора и накоплений ТКО, бывших в эксплуатации. Основное требование – отсутствие видимых повреждений и готовность к использованию.

Контейнеры установят в апреле.