Такой день. Обвал дороги и разборки с мусором в Рубцовске
Главные новости в Алтайском крае 9 апреля
09 апреля 2023, 23:29, ИА Амител
Дорога между сёлами в Алтайском крае рухнула, оставив людей без возможности проезда.
Из-за талых вод грунт промыло так сильно, что участок земли провалился, оставив на месте бывшей дороги огромную дыру.
10 апреля дорожники будут решать возникшую проблему.
В Барнауле неизвестные разбили "Жигули".
Машина, по словам горожан, принадлежала сотруднику булыгинского кладбища. Мужчина оставил её без присмотра, а обнаружил с выбитыми стёклами, вмятинами и посреди большой лужи.
Власти Рубцовска отчитались о том, как проходит решение мусорной проблемы в городе.
В горадминистрации отметили, что вопрос с вывозом мусора решён, но есть проблема с мусорными контейнерами.
4 апреля власти заключили муниципальные контракты на поставку и установку 875 контейнеров для сбора и накоплений ТКО, бывших в эксплуатации. Основное требование – отсутствие видимых повреждений и готовность к использованию.
Контейнеры установят в апреле.
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