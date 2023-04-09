Поля загорелись рядом с АЗС в Рубцовске
Местные считают, что кто-то специально поджёг траву
09 апреля 2023, 16:55, ИА Амител
Фото: "Инцидент Рубцовск"
9 апреля возле Веселоярска загорелись поля. Об этом рассказали очевидцы в сообществе "Инцидент Рубцовск".
По словам местных, возгорание произошло из-за того, что кто-то поджёг траву. Огонь распространился рядом с АЗС.
Ранее отмечалось, что в Алтайском крае ежедневно фиксируются термически активные точки.
Каждая такая точка, зарегистрированная средствами спутникового мониторинга, находится на контроле в МЧС.
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