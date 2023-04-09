Поля загорелись рядом с АЗС в Рубцовске

Местные считают, что кто-то специально поджёг траву

09 апреля 2023, 16:55, ИА Амител

Фото: "Инцидент Рубцовск"

9 апреля возле Веселоярска загорелись поля. Об этом рассказали очевидцы в сообществе "Инцидент Рубцовск".

По словам местных, возгорание произошло из-за того, что кто-то поджёг траву. Огонь распространился рядом с АЗС.

Ранее отмечалось, что в Алтайском крае ежедневно фиксируются термически активные точки.

Каждая такая точка, зарегистрированная средствами спутникового мониторинга, находится на контроле в МЧС.