Такой день. Обжалование приговора "политеховскому" маньяку и сильная метель

О главных событиях региона за 11 ноября

11 ноября 2025

Такой день / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

Родственник одной из жертв "политеховского" маньяка Виталия Манишина подал жалобу на приговор Калманского районного суда, по которому преступнику дали 25 лет заключения. Пока неизвестно, чего именно намерен добиваться родственник одной из погибшей, ведь Манишин получил максимально возможный срок – 25 лет лишения свободы с отбыванием первых семи лет в тюрьме, а остальных 18 лет – в исправительной колонии строгого режима.

На участке шоссе Ленточный Бор в Барнауле установили разделительное тросовое ограждение. Оно протянулось от новой транспортной развязки на Змеиногорском тракте до реки Барнаулки. Теперь развернуться на этом отрезке дороги можно только перед мостом в районе автозаправки.

Непогода настигнет Алтайский край с 11 по 13 ноября: в регионе ожидают снег, сильный ветер и метели. Местами снег выпадет с дождем, порывы ветра усилятся до 18–23 м/с, а на дорогах будет сильная гололедица. В экстренных ситуациях жителям Алтайского края рекомендуют звонить по телефону 112.