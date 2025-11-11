Родственник одной из жертв "политеховского" маньяка обжаловал приговор

Ранее апелляцию на приговор подал адвокат Манишина

11 ноября 2025

Виталий Манишин / Фото: amic.ru, Лина Богомолова

Родственник одной из жертв "политеховского" маньяка Виталия Манишина подал жалобу на приговор Калманского районного суда, по которому преступнику дали 25 лет заключения. Информация об этом есть на сайте Калманского районного суда.

Жалоба потерпевшего была зарегистрирована в суде 10 ноября 2025 года. Пока неизвестно, чего именно намерен добиваться родственник одной из погибшей, ведь Манишин получил максимально возможный срок – 25 лет лишения свободы с отбыванием первых семи лет в тюрьме, а остальных 18 лет – в исправительной колонии строгого режима. Пожизненного заключения Манишин не мог получить, так как срок давности по его преступлению давно истек (подробнее об этом можно прочитать здесь).

При этом 20 октября в суде также зарегистрировали апелляцию адвоката Манишина на приговор. Ранее защитник в суде отмечала, что Манишин мог себя оговорить и что доказательств его вины недостаточно. При этом адвокат не пояснила, по каким причинам и в связи с чем Манишин мог бы это сделать. В суде мужчина признал вину, однако не стал ничего говорить о конкретных обстоятельствах обвинения.

Обе жалобы рассмотрят в Алтайском краевом суде. Когда точно это случится, пока неизвестно – заседание еще не назначено.

Напомним, что Виталия Манишина осудили за убийство 11 девушек и женщин. Расследование дела потребовало более 20 лет. В мае 2023 года Манишина арестовали по подозрению в убийстве, совершенном в 1989 году в селе Зеленая Дубрава. На допросах он признался еще в десяти преступлениях, среди которых были и эпизоды, приписываемые так называемому "политеховскому" маньяку.

Суд над Манишиным стартовал 3 июня 2024 года в Калманке и проходил в закрытом режиме. Подробнее о том, как шел процесс, можно прочитать по ссылке. А о самом деле можно узнать здесь.