Снег с дождем, метели и сильный ветер будут бушевать в Алтайском крае до 13 ноября

Автомобилистам рекомендуют отказаться от дальних поездок

11 ноября 2025, 17:15, ИА Амител

Барнаул. Метель / Фото: Вячеслав Мельников / amic.ru

Непогода настигнет Алтайский край с 11 по 13 ноября: в регионе ожидают снег, сильный ветер и метели. Об этом сообщили в РСЧС.

Местами снег выпадет с дождем, порывы ветра усилятся до 18–23 м/с, а на дорогах будет сильная гололедица.

«Рекомендуем водителям быть предельно осторожными и внимательными, воздержаться от дальних поездок. При сильном ветре стоит переждать непогоду в капитальном строении, обходить слабо закрепленные конструкции», – отметили в РСЧС.

В экстренных ситуациях жителям Алтайского края рекомендуют звонить по телефону 112.

Отметим, что самые частые последствия непогоды в регионе – ДТП с вылетом в кювет. Так, из-за порывистого ветра и гололедицы с алтайских трасс съехали два автобуса, перевернулись грузовые автомобили и легковушка. Кроме того, в Барнауле ветер оторвал кровлю со здания бывшей больницы.