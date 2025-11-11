В Барнауле на шоссе Ленточный Бор появилось тросовое ограждение. Фото
11 ноября 2025, 07:00, ИА Амител
На участке шоссе Ленточный Бор в Барнауле установили разделительное тросовое ограждение. Оно протянулось от новой транспортной развязки на Змеиногорском тракте до реки Барнаулки. Теперь развернуться на этом отрезке дороги можно только перед мостом в районе автозаправки.
Ограничительные конструкции призваны повысить безопасность движения. Именно на этом участке регулярно происходили ДТП, многие – из-за выезда на встречную полосу. Ранее amic.ru писал о планах установки барьеров. Проект разработали по заказу КГКУ "Алтайавтодор", а инициатива согласована с Министерством транспорта Алтайского края.
Водителям следует учитывать новые правила движения и заранее планировать маршрут в связи с тем, что места для разворота стали ограниченными.
Шоссе Ленточный Бор остается одной из наиболее аварийных городских магистралей. По данным Госавтоинспекции, большинство столкновений происходило из-за попыток обгона и выезда на встречную полосу. Введение ограждения должно снизить число подобных аварий и сделать движение безопаснее.
А ещё иногда лоси на шоссе выскакивают. Но виноваты почему-то водители.
08:00:46 11-11-2025
Гость (07:05:33 11-11-2025) А ещё иногда лоси на шоссе выскакивают. Но виноваты почему-т... Тоже бесит такая кривая логика
08:20:50 11-11-2025
Гость (07:05:33 11-11-2025) А ещё иногда лоси на шоссе выскакивают. Но виноваты почему-т... Заграждение от крупного рогатого на очереди... надеюсь... как за новым мостом.
14:45:42 11-11-2025
Гость (07:05:33 11-11-2025) А ещё иногда лоси на шоссе выскакивают. Но виноваты почему-т... А кто ? лоси ?
07:09:36 11-11-2025
Блондинки, могут не заметить тросы.
07:51:11 11-11-2025
Да в выходные уже многие в нем побывали
07:54:53 11-11-2025
Давно пора было такое сделать! А то всякие лоси и олени любят развернуться...
08:02:01 11-11-2025
"Теперь развернуться на этом отрезке дороги можно только перед мостом в районе автозаправки."-------- А в паре километров от "мегаразвязки", где трансформаторная подстанция находится, тоже затросили? А вообще конечно вселенская глупость. 2 полосы в каждую сторону, ни одного парковочного кармана. Поломался кто то и аллес. Или не дай бог ДТП, что все полосы законопатит...
23:29:36 12-11-2025
Гость (08:02:01 11-11-2025) "Теперь развернуться на этом отрезке дороги можно только пер... А как на трасе с этим дело обстоит, ась?
08:27:26 11-11-2025
полоса стала уже на ширину ограждения? нельзя так...
09:58:32 11-11-2025
Еще бы по-больше светоотражающих элементов на эти ограждения. В сумерках, при дожде или снеге вообще их не видно!!!
10:09:26 11-11-2025
А теперь представим, ДТП, пробка. А скорая раньше могла проехать по встречке. Но теперь там тросы. Все для безопасности. Ага...Еще и полоса стала уже. Главное финансы освоены.
10:20:07 11-11-2025
Уберите стихийные парковки возле лыжни, там вечно машины бросают, опасно выезжают ил леса и т.п. Сьезд в лес возле лыжного моста не нужен, от начала лыжной трассы катайтесь.
11:57:28 11-11-2025
Вчера проехал- в темноте их вообще почти не видно, на светоотражайках сэкономили однако .... Ждем когда об них убьется кто-нибудь, сделано все как обычно только для галочки, на отвали
07:56:09 12-11-2025
Гость (10:09:26 11-11-2025) А теперь представим, ДТП, пробка. А скорая раньше могла прое... А как дела со скорыми на трассах по две полосы в каждую сторону? Они там тоже через бетонные или стальные разграждения летают? Причем места разворота , бывает, предусмотрены через десятки км.