В Барнауле на шоссе Ленточный Бор появилось тросовое ограждение. Фото

11 ноября 2025, 07:00, ИА Амител

Разделительное тросовое ограждение на шоссе Ленточный Бор / Фото: amic.ru

На участке шоссе Ленточный Бор в Барнауле установили разделительное тросовое ограждение. Оно протянулось от новой транспортной развязки на Змеиногорском тракте до реки Барнаулки. Теперь развернуться на этом отрезке дороги можно только перед мостом в районе автозаправки.

Ограничительные конструкции призваны повысить безопасность движения. Именно на этом участке регулярно происходили ДТП, многие – из-за выезда на встречную полосу. Ранее amic.ru писал о планах установки барьеров. Проект разработали по заказу КГКУ "Алтайавтодор", а инициатива согласована с Министерством транспорта Алтайского края.

Водителям следует учитывать новые правила движения и заранее планировать маршрут в связи с тем, что места для разворота стали ограниченными.

Шоссе Ленточный Бор остается одной из наиболее аварийных городских магистралей. По данным Госавтоинспекции, большинство столкновений происходило из-за попыток обгона и выезда на встречную полосу. Введение ограждения должно снизить число подобных аварий и сделать движение безопаснее.