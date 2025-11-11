НОВОСТИОбщество

В Барнауле на шоссе Ленточный Бор появилось тросовое ограждение. Фото

Ограничительные конструкции призваны повысить безопасность движения

11 ноября 2025, 07:00, ИА Амител

Разделительное тросовое ограждение на шоссе Ленточный Бор / Фото: amic.ru

На участке шоссе Ленточный Бор в Барнауле установили разделительное тросовое ограждение. Оно протянулось от новой транспортной развязки на Змеиногорском тракте до реки Барнаулки. Теперь развернуться на этом отрезке дороги можно только перед мостом в районе автозаправки.

Ограничительные конструкции призваны повысить безопасность движения. Именно на этом участке регулярно происходили ДТП, многие – из-за выезда на встречную полосу. Ранее amic.ru писал о планах установки барьеров. Проект разработали по заказу КГКУ "Алтайавтодор", а инициатива согласована с Министерством транспорта Алтайского края.

Водителям следует учитывать новые правила движения и заранее планировать маршрут в связи с тем, что места для разворота стали ограниченными.

Шоссе Ленточный Бор остается одной из наиболее аварийных городских магистралей. По данным Госавтоинспекции, большинство столкновений происходило из-за попыток обгона и выезда на встречную полосу. Введение ограждения должно снизить число подобных аварий и сделать движение безопаснее.

Комментарии 15

Avatar Picture
Гость

07:05:33 11-11-2025

А ещё иногда лоси на шоссе выскакивают. Но виноваты почему-то водители.

  -19 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:00:46 11-11-2025

Гость (07:05:33 11-11-2025) А ещё иногда лоси на шоссе выскакивают. Но виноваты почему-т... Тоже бесит такая кривая логика

  -23 Нравится
Ответить
Avatar Picture
@

08:20:50 11-11-2025

Гость (07:05:33 11-11-2025) А ещё иногда лоси на шоссе выскакивают. Но виноваты почему-т... Заграждение от крупного рогатого на очереди... надеюсь... как за новым мостом.

  -14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:45:42 11-11-2025

Гость (07:05:33 11-11-2025) А ещё иногда лоси на шоссе выскакивают. Но виноваты почему-т... А кто ? лоси ?

  -15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:09:36 11-11-2025

Блондинки, могут не заметить тросы.

  -22 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:51:11 11-11-2025

Да в выходные уже многие в нем побывали

  -15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:54:53 11-11-2025

Давно пора было такое сделать! А то всякие лоси и олени любят развернуться...

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:02:01 11-11-2025

"Теперь развернуться на этом отрезке дороги можно только перед мостом в районе автозаправки."-------- А в паре километров от "мегаразвязки", где трансформаторная подстанция находится, тоже затросили? А вообще конечно вселенская глупость. 2 полосы в каждую сторону, ни одного парковочного кармана. Поломался кто то и аллес. Или не дай бог ДТП, что все полосы законопатит...

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:29:36 12-11-2025

Гость (08:02:01 11-11-2025) "Теперь развернуться на этом отрезке дороги можно только пер... А как на трасе с этим дело обстоит, ась?

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:27:26 11-11-2025

полоса стала уже на ширину ограждения? нельзя так...

  -21 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:58:32 11-11-2025

Еще бы по-больше светоотражающих элементов на эти ограждения. В сумерках, при дожде или снеге вообще их не видно!!!

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:09:26 11-11-2025

А теперь представим, ДТП, пробка. А скорая раньше могла проехать по встречке. Но теперь там тросы. Все для безопасности. Ага...Еще и полоса стала уже. Главное финансы освоены.

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:20:07 11-11-2025

Уберите стихийные парковки возле лыжни, там вечно машины бросают, опасно выезжают ил леса и т.п. Сьезд в лес возле лыжного моста не нужен, от начала лыжной трассы катайтесь.

  -23 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:57:28 11-11-2025

Вчера проехал- в темноте их вообще почти не видно, на светоотражайках сэкономили однако .... Ждем когда об них убьется кто-нибудь, сделано все как обычно только для галочки, на отвали

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:56:09 12-11-2025

Гость (10:09:26 11-11-2025) А теперь представим, ДТП, пробка. А скорая раньше могла прое... А как дела со скорыми на трассах по две полосы в каждую сторону? Они там тоже через бетонные или стальные разграждения летают? Причем места разворота , бывает, предусмотрены через десятки км.

  12 Нравится
Ответить
