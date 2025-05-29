Такой день. Отчет губернатора Виктора Томенко и перспективы рабочих роботов в Барнауле

О главных событиях Алтайского края за 29 мая

29 мая 2025, 23:59, ИА Амител

Алый закат в Барнауле / Фото: amic.ru

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко представил ежегодный отчет об итогах работы краевых властей за 2024 год. На 41-й сессии АКЗС глава региона говорил об устойчивом росте промышленности и сельского хозяйства, темпах расселения аварийного жилья и существенном увеличении заработной платы в крае. Также Виктор Томенко подвел годовые итоги по планам строительства дорог, детских садов, школ, больниц и других важных социальных объектов. О том, как жил Алтайский край в 2024 году и чем мы праву можем гордиться, – в материале amic.ru.

В условиях дефицита кадров российский бизнес ищет решения, в том числе присматривается к роботам. Сегодня в торговых центрах появляются умные помощники, которые занимаются клинингом, а также тестируются роботы-официанты и промоутеры с искусственным интеллектом. Однако барнаульские компании пока осторожничают. Почему так происходит и есть ли будущее у роботов на Алтае, amic.ru рассказал коммерческий директор "Ритейл Сервиса" Валентин Кузьменко.

Генерального директора "Алтайского управления водопроводов" обвиняют в превышении должностных полномочий. По информации следователей, в 2023-2024 годах, являясь главой акционерного общества, мужчина поручил директору дочернего предприятия возместить затраты компании "Сбытсервис", которое в рамках договора начисляло и взыскивало средства, а также принимало и обрабатывало платежи от абонентов.

Центральный районный суд выпустил из СИЗО Ивана Заикина – директора стройфирмы "Малоэтажная Сибирь", которая взяла с людей деньги, но так и не достроила обещанные дома. На заседании 29 мая 2025 года меру пресечения ему заменили домашним арестом, сообщили в объединенной пресс-службе судов Алтайского края.