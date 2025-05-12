Такой день. Отключение горячей воды и большая яма в центре Барнаула

О главных событиях Алтайского края за 12 мая

12 мая 2025, 23:30, ИА Амител

Вечер в Барнауле / Фото: amic.ru

Сезон отключений горячей воды в Барнауле начался с 12 мая. Следующую неделю, до 18 мая, ресурса не будет у части жителей краевой столицы – из-за испытаний на тепловые потери.

В Алтайском крае молодая подруга украла у 74-летней женщины сотовый телефон и пенсию и пропила все деньги.

"Пенсионерка получила более 20 тысяч рублей, которые она положила в определенное место в своей квартире. К ней пришла в гости знакомая, она пообщалась с заявительницей и ушла. После ее ухода пенсионерка обнаружила пропажу телефона и денег", – рассказали в МВД.

В Алтайском крае мошенники обманули 36-летнюю жительницу села Красногорского.

"Пришло сообщение в мессенджере от имени ее подруги с просьбой оплатить заказ по ссылке на сумму более десяти тысяч рублей, что сельчанка и сделала", – рассказали в МВД.

После этого женщине пришло еще одно сообщение для оплаты еще одного товара стоимостью десять тысяч рублей, но оплачивать покупку она уже не стала. Пострадавшая поняла, что стала жертвой аферистов.

Асфальт провалился на проезжей части улицы Молодежной в районе пересечения с проспектом Ленина. Фотокорреспондент amic.ru побывал на месте происшествия и запечатлел огромную яму.

Сотрудники ДПС перекрыли одну из полос улицы Молодежной для ремонта. Над месте провала работают специалисты СГК. Причина образования ямы пока неизвестна.