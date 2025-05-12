Часть жителей Барнаула внепланово лишилась горячей воды
При этом на нескольких улицах уже восстановили подачу ресурса
12 мая 2025, 21:37, ИА Амител
Барнаульские энергетики пересмотрели схему отключения горячего водоснабжения, поэтому до 18 мая воды не будет у жителей поселков Южный и Новосиликатный, сообщает пресс-служба СГК.
При этом подача горячей воды уже восстановлена по следующим улицам:
- Заринская;
- Малахова;
- Исакова;
- Волгоградская;
- Советской Армии;
- Новгородская, включая квартал "Невский".
"Утром 13 мая специалисты Барнаульского теплосетевого подразделения СГК проверят параметры и проведут корректировку по дополнительно отключенным потребителям, проживающим на Потоке", – рассказали в СГК.
Напомним, с 12 по 18 мая горячей воды не будет у части барнаульцев. Это необходимо для испытаний на тепловые потери, которые проводятся раз в пять лет для того, чтобы определить тепловые потери, возникающие при эксплуатации трубопроводов. Это позволит разработать ряд мероприятий для качественного улучшения показателей работы тепловых сетей.
Напомним, изначально отключить воду должны были в 1414 многоквартирных домах, 84 детских садах, 50 медучреждениях и на иных объектах. Однако позднее список сократили – это связано с необходимостью сохранить на станциях СГК заданную нагрузку по выработке электрической энергии, чтобы покрыть потребности рынка.
С 19 мая в Барнауле начнутся традиционные гидравлические испытания теплосетей, которые будут сопровождаться отключением горячей воды. Все необходимые работы планируют завершить 11 августа. Ранее amic.ru подробно рассказывал, в каком порядке районы краевой столицы будут отключать от горячей воды.
01:14:57 13-05-2025
Я уже запутался. Пусть в следующий раз определятся лучше. С 19 го должны были отключить, судя по карте. В итоге вечером воды нет уже
10:54:32 13-05-2025
С ленина (01:14:57 13-05-2025) Я уже запутался. Пусть в следующий раз определятся лучше. С ... Банальное лукавство энергетиков. Не укладываются в обозначенные сроки с 19-го, наспех высосали из пальца оправдание
07:07:50 13-05-2025
А оповещать жителей не обязательно? Ни объявлений на подъезде,ни чего. Лишь деньги драть с людей ,а с них ни какого спроса
07:17:15 13-05-2025
Алексей (07:07:50 13-05-2025) А оповещать жителей не обязательно? Ни объявлений на подъезд... Вы не Алексей, вы Алёша... У вас интернет есть, зачем вам объявления на подъезде? Для полноты восприятия мира? А об отключении сообщали еще 7 мая.
17:14:07 15-05-2025
Алексей (07:07:50 13-05-2025) А оповещать жителей не обязательно? Ни объявлений на подъезд... У нас В день отключения появилось в лифте объявление) так что типа предупредили😂
09:01:02 13-05-2025
Мы узнали накануне отключения вечером. В домовом чате кто-то из жильцов скинул новость в чат. Управляющая компания не информировала. Будто для них это тоже была новость.
09:18:46 13-05-2025
У нас также, должны были с 19, а объявление от ТСЖ с 12-го всякие работы
12:31:07 13-05-2025
Судя по карте, у нас должны были отключить с 7 июля,а выключили вчера. Когнитивный диссонанс - для чего публиковали карту?
00:55:25 14-05-2025
как вы нытики без обогревателей то живете? кто вам должен то все вечно давать и включать. Капитализм, алло!! сам за себя каждый! Образование и ловкость, дисциплина и труд. вот успешное поведение. Но нет ...нытье и претензии, сетования и кляньченье со всех щелей в этом ресурсе. што за
17:14:51 15-05-2025
Гость (00:55:25 14-05-2025) как вы нытики без обогревателей то живете? кто вам должен то... Ну вот вы сами и подтвердили своим нытьем что кругом нытье😂