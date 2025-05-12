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Часть жителей Барнаула внепланово лишилась горячей воды

При этом на нескольких улицах уже восстановили подачу ресурса

12 мая 2025, 21:37, ИА Амител

Фото: Ginger Hendee / unsplash.com
Фото: Ginger Hendee / unsplash.com

Барнаульские энергетики пересмотрели схему отключения горячего водоснабжения, поэтому до 18 мая воды не будет у жителей поселков Южный и Новосиликатный, сообщает пресс-служба СГК.

При этом подача горячей воды уже восстановлена по следующим улицам:

  • Заринская;
  • Малахова;
  • Исакова;
  • Волгоградская;
  • Советской Армии;
  • Новгородская, включая квартал "Невский".

"Утром 13 мая специалисты Барнаульского теплосетевого подразделения СГК проверят параметры и проведут корректировку по дополнительно отключенным потребителям, проживающим на Потоке", – рассказали в СГК.

Напомним, с 12 по 18 мая горячей воды не будет у части барнаульцев. Это необходимо для испытаний на тепловые потери, которые проводятся раз в пять лет для того, чтобы определить тепловые потери, возникающие при эксплуатации трубопроводов. Это позволит разработать ряд мероприятий для качественного улучшения показателей работы тепловых сетей.

Напомним, изначально отключить воду должны были в 1414 многоквартирных домах, 84 детских садах, 50 медучреждениях и на иных объектах. Однако позднее список сократили – это связано с необходимостью сохранить на станциях СГК заданную нагрузку по выработке электрической энергии, чтобы покрыть потребности рынка.

С 19 мая в Барнауле начнутся традиционные гидравлические испытания теплосетей, которые будут сопровождаться отключением горячей воды. Все необходимые работы планируют завершить 11 августа. Ранее amic.ru подробно рассказывал, в каком порядке районы краевой столицы будут отключать от горячей воды.

Барнаул Отключения горячей воды
Читайте также в сюжете: Отключения горячей воды

Комментарии 10

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С ленина

01:14:57 13-05-2025

Я уже запутался. Пусть в следующий раз определятся лучше. С 19 го должны были отключить, судя по карте. В итоге вечером воды нет уже

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Чучмек

10:54:32 13-05-2025

С ленина (01:14:57 13-05-2025) Я уже запутался. Пусть в следующий раз определятся лучше. С ... Банальное лукавство энергетиков. Не укладываются в обозначенные сроки с 19-го, наспех высосали из пальца оправдание

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Алексей

07:07:50 13-05-2025

А оповещать жителей не обязательно? Ни объявлений на подъезде,ни чего. Лишь деньги драть с людей ,а с них ни какого спроса

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Гость

07:17:15 13-05-2025

Алексей (07:07:50 13-05-2025) А оповещать жителей не обязательно? Ни объявлений на подъезд... Вы не Алексей, вы Алёша... У вас интернет есть, зачем вам объявления на подъезде? Для полноты восприятия мира? А об отключении сообщали еще 7 мая.

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Гость

17:14:07 15-05-2025

Алексей (07:07:50 13-05-2025) А оповещать жителей не обязательно? Ни объявлений на подъезд... У нас В день отключения появилось в лифте объявление) так что типа предупредили😂

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С Молодёжки

09:01:02 13-05-2025

Мы узнали накануне отключения вечером. В домовом чате кто-то из жильцов скинул новость в чат. Управляющая компания не информировала. Будто для них это тоже была новость.

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С Партизанской

09:18:46 13-05-2025

У нас также, должны были с 19, а объявление от ТСЖ с 12-го всякие работы

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гость

12:31:07 13-05-2025

Судя по карте, у нас должны были отключить с 7 июля,а выключили вчера. Когнитивный диссонанс - для чего публиковали карту?

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Гость

00:55:25 14-05-2025

как вы нытики без обогревателей то живете? кто вам должен то все вечно давать и включать. Капитализм, алло!! сам за себя каждый! Образование и ловкость, дисциплина и труд. вот успешное поведение. Но нет ...нытье и претензии, сетования и кляньченье со всех щелей в этом ресурсе. што за

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Гость

17:14:51 15-05-2025

Гость (00:55:25 14-05-2025) как вы нытики без обогревателей то живете? кто вам должен то... Ну вот вы сами и подтвердили своим нытьем что кругом нытье😂

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