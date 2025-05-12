При этом на нескольких улицах уже восстановили подачу ресурса

12 мая 2025, 21:37, ИА Амител

Фото: Ginger Hendee / unsplash.com

Барнаульские энергетики пересмотрели схему отключения горячего водоснабжения, поэтому до 18 мая воды не будет у жителей поселков Южный и Новосиликатный, сообщает пресс-служба СГК.

При этом подача горячей воды уже восстановлена по следующим улицам:

Заринская;

Малахова;

Исакова;

Волгоградская;

Советской Армии;

Новгородская, включая квартал "Невский".

"Утром 13 мая специалисты Барнаульского теплосетевого подразделения СГК проверят параметры и проведут корректировку по дополнительно отключенным потребителям, проживающим на Потоке", – рассказали в СГК.

Напомним, с 12 по 18 мая горячей воды не будет у части барнаульцев. Это необходимо для испытаний на тепловые потери, которые проводятся раз в пять лет для того, чтобы определить тепловые потери, возникающие при эксплуатации трубопроводов. Это позволит разработать ряд мероприятий для качественного улучшения показателей работы тепловых сетей.

Напомним, изначально отключить воду должны были в 1414 многоквартирных домах, 84 детских садах, 50 медучреждениях и на иных объектах. Однако позднее список сократили – это связано с необходимостью сохранить на станциях СГК заданную нагрузку по выработке электрической энергии, чтобы покрыть потребности рынка.

С 19 мая в Барнауле начнутся традиционные гидравлические испытания теплосетей, которые будут сопровождаться отключением горячей воды. Все необходимые работы планируют завершить 11 августа. Ранее amic.ru подробно рассказывал, в каком порядке районы краевой столицы будут отключать от горячей воды.