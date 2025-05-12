На Алтае у сельчанки украли пенсию, спрятанную в "определенном месте"

Подруга знала, где женщина хранит деньги

12 мая 2025, 11:30, ИА Амител

Форма сотрудников полиции / Фото: amic.ru

В Алтайском крае молодая подруга украла у 74-летней женщины сотовый телефон и пенсию и пропила все деньги, сообщает региональное МВД.

"Пенсионерка получила более 20 тысяч рублей, которые она положила в определенное место в своей квартире. К ней пришла в гости знакомая, она пообщалась с заявительницей и ушла. После ее ухода пенсионерка обнаружила пропажу телефона и денег", – рассказали в ведомстве.

34-летняя односельчанка созналась, что украденные деньги потратила на алкоголь, продукты и оплату долгов. Теперь ей грозит до пяти лет лишения свободы за "кражу с причинением значительного ущерба".

Ранее житель Алтая украл у бывшей возлюбленной 550 тысяч рублей и купил пивной магазин.