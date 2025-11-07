Такой день. Открытие транспортной развязки и митинг в честь Октябрьской революции

О главных событиях региона за 7 ноября

07 ноября 2025, 23:50, ИА Амител

Такой день / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

Движение тоннельной части транспортной развязки в Барнауле на пересечении Змеиногорского и Южного трактов официально запустили днем в пятницу, 7 ноября. Тоннель обеспечит выезд из города по Змеиногорскому тракту в сторону Рубцовска. На его строительство выделили около 3 миллиардов рублей из средств инфраструктурного кредита и краевого бюджета.

С 7 по 9 ноября Алтайский край окажется во власти метелей, снега и сильного ветра. Водителям и пешеходам рекомендуют соблюдать особую осторожность. На территории региона ожидается снег, местами метели, гололед и усиление ветра до 18–23 м/с. Стихия разгуляется в крае уже во второй половине дня 7 ноября. Непогода продержится сутки 8 и ночью 9 ноября.

7 ноября, в 108-ю годовщину Октябрьской революции, коммунисты Алтайского края провели на пл. Советов традиционные памятные акции. Изначально празднование должно было быть более масштабным. Партия планировала полноценную демонстрацию – шествие от площади Октября. Однако в итоге демонстрацию отменили "под предлогом заботы о транспортной безопасности".