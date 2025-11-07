Поехали! В Барнауле после строительства открыли новую транспортную развязку

Объект краевого значения достроили. Ура! Ура! Ура!

07 ноября 2025, 15:35, ИА Амител

Фото тоннеля развязки в Барнауле / Фото: amic.ru

Движение тоннельной части транспортной развязки в Барнауле на пересечении Змеиногорского и Южного трактов официально запустили днем в пятницу, 7 ноября. Тоннель обеспечит выезд из города по Змеиногорскому тракту в сторону Рубцовска. Таким образом, важный для Алтайского края и региональной столицы объект уже готов полностью. На его строительство выделили около 3 миллиардов рублей из средств инфраструктурного кредита и краевого бюджета. Развязка призвана улучшить дорожную обстановку в Барнауле и станет одним из самых знаковых дорожных объектов в крае.

Тоннель и временные экипажи ДПС

Движение по тоннельной части открыли ровно в 15:00. Первые несколько часов для помощи водителям, которые могут не сориентироваться на новом объекте, дежурить рядом с развязкой будет экипаж ДПС.

В этом году дорожники достроили тоннель, завершили бетонирование стен и основания, а также заасфальтировали некоторые участки дорог, установили освещение, пешеходное ограждение и тротуары. Кроме того, специалисты смонтировали шумозащитные экраны на Змеиногорском и Южном трактах, а также специальное оборудование для водоотведения.

Что касается тоннеля, то его протяженность, по данным регионального Минтранса, составила около 500 метров. Высота самого глубокого участка достигает 8 метров. Для его строительства применено порядка 1500 тонн арматурных каркасов. На отдельных участках тоннеля также смонтировали кровлю из поликарбоната.

«Для возможных ситуаций с талыми и дождевыми осадками предусмотрена ливневая канализационная сеть с последующей очисткой данных вод и их отведением от дорожной части», – пояснили в Министерстве транспорта.

На наземном уровне развязки организовали круговое движение. В ведомстве призвали соблюдать правила приоритета и уступать дорогу транспортным средствам, уже следующим по кругу. Временные светофоры, которые действовали на период строительства, будут демонтированы.

Также уже открыто движение транспорта от Ленточного бора в сторону Рубцовска и обратно по металлическому путепроводу. Его длина составляет 328 метров, а изготовлен он более чем из 1500 тонн металлоконструкций российского производства, которые смонтированы на семи опорах. Максимальная глубина фундамента под опорами достигает 28 метров.

В региональном Минтрансе отметили, что для безопасного проезда по всем трем уровням развязки предусмотрено искусственное освещение: смонтировано более 70 энергоэффективных светодиодных фонарей. Для пешеходов сделаны тротуары общей протяженностью почти 3 тысячи метров, установлено ограждение удерживающего типа, современные автобусные павильоны, наземные пешеходные переходы со светофорным регулированием.

Новая развязка в Барнауле / Фото: amic.ru

Во время строительства развязки впервые в Алтайском крае использовали демпферную фронтальную систему, которая позволяет снизить тяжелые последствия для автомобилей, попадающих в отбойники. Уникальная система позволяет принимать удар на себя, смягчая последствия возможного происшествия.

Кроме того, смонтировали четырехметровый шумозащитный экран. Его протяженность 1,8 км.

Как строили объект?

Строительство началось в 2023 году. Стоимость работ – 2,9 миллиарда рублей. Возводили развязку на средства краевого бюджета. Сдать масштабный для краевой столицы объект планировали еще в конце 2024 года, но московская компания "РСК" сорвала все сроки и не успела выполнить работы вовремя. В итоге контракт с фирмой расторгли. Достраивали развязку специалисты алтайского предприятия Центральное ДСУ. Однако стоимость работ, несмотря на смену подрядчиков, не выросла. В общей сложности, помимо Центрального ДСУ, на объекте работало несколько субподрядчиков. Они трудились в несколько смен, в любую погоду, чтобы завершить строительство столь нужного для города и края объекта. Специалисты Министерства транспорта Алтайского края и "Алтайавтодора" в круглосуточном режиме следили за ходом работ, строительство было на постоянном контроле.

Чем уникальна развязка?

Теперь, после введения объекта в эксплуатацию, автотранспорт сможет выехать с объездной дороги на Змеиногорский тракт и продолжить движение в сторону Рубцовска по федеральной трассе А-322. Съезд на Змеиногорский тракт организован по кольцу. Оно в пять раз больше существующего.

Ширина проезжей части – от 3,5 до 16,5 метра. Расчетная скорость движения на развязке – 60 км/ч. На выезде из Барнаула сделали специальный подземный тоннель длиной 460 метров. Пропускная способность на участке вырастет более чем в 2,5 раза. Это позволит минимизировать пробки в данной части Барнаула, а добираться в краевую столицу из соседних районов региона станет удобнее.