В Барнауле прошел митинг КПРФ в честь 108-й годовщины Октябрьской революции. Фото

07 ноября 2025, 20:00, ИА Амител

Митинг КПРФ в честь 108-й годовщины Октябрьской революции / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

7 ноября, в 108-ю годовщину Октябрьской революции, коммунисты Алтайского края провели на пл. Советов традиционные памятные акции.

Изначально празднование должно было быть более масштабным. Партия планировала полноценную демонстрацию – шествие от площади Октября. Однако в итоге демонстрацию отменили "под предлогом заботы о транспортной безопасности".

«Предложенный маршрут от площади Октября до площади Советов властям не понравился, потому что он идет вдоль проспекта Ленина, где высокоинтенсивное движение транспортных средств. То же самое на прилегающих улицах – Брестской, Союза Республик, Молодежной», – отметили в КПРФ.

7 ноября отмечается годовщина Великой Октябрьской социалистической революции, которая произошла в 1917 году в ночь с 25 на 26 октября в Петрограде (сейчас – Санкт-Петербург). Вооруженное восстание рабочих, солдат и матросов закончилось захватом Зимнего дворца. Временное правительство свергли, а в стране более чем на 70 лет воцарилась власть Советов. Кстати, через год после революции государство перешло на григорианский календарь, и даты праздников сдвинулись. Потому Октябрьскую революцию и славят в ноябре, а не в октябре.Как прошел митинг в Барнауле – смотрите в нашем фоторепортаже.