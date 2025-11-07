В Барнауле прошел митинг КПРФ в честь 108-й годовщины Октябрьской революции. Фото
07 ноября 2025, 20:00, ИА Амител
7 ноября, в 108-ю годовщину Октябрьской революции, коммунисты Алтайского края провели на пл. Советов традиционные памятные акции.
Изначально празднование должно было быть более масштабным. Партия планировала полноценную демонстрацию – шествие от площади Октября. Однако в итоге демонстрацию отменили "под предлогом заботы о транспортной безопасности".
«Предложенный маршрут от площади Октября до площади Советов властям не понравился, потому что он идет вдоль проспекта Ленина, где высокоинтенсивное движение транспортных средств. То же самое на прилегающих улицах – Брестской, Союза Республик, Молодежной», – отметили в КПРФ.
7 ноября отмечается годовщина Великой Октябрьской социалистической революции, которая произошла в 1917 году в ночь с 25 на 26 октября в Петрограде (сейчас – Санкт-Петербург). Вооруженное восстание рабочих, солдат и матросов закончилось захватом Зимнего дворца. Временное правительство свергли, а в стране более чем на 70 лет воцарилась власть Советов. Кстати, через год после революции государство перешло на григорианский календарь, и даты праздников сдвинулись. Потому Октябрьскую революцию и славят в ноябре, а не в октябре.Как прошел митинг в Барнауле – смотрите в нашем фоторепортаже.
20:15:14 07-11-2025
Еще два поколения и зубры отомрут, в Википедии будет короткая запись - некоторое время были Олифанты с красными флагами.
21:09:55 08-11-2025
Гость (20:15:14 07-11-2025) Еще два поколения и зубры отомрут, в Википедии будет коротка... да скорее бы. нак это глупейше выглядит. как поклонение богу Макарон
22:33:06 07-11-2025
Треть столетия "оппозиционеры" митингуют, однако второго Ленина (реального деятеля, а не пустопорожнего болтуна!) то ли не способны найти в своих "коммунистических" рядах, то ли сами же отодвигают куда подальше!
23:38:41 07-11-2025
Гость (22:33:06 07-11-2025) Треть столетия "оппозиционеры" митингуют, однако второго Лен... Это так называемая карманная оппозиция(если есть сомнения,вспомните первые выборы нынешнего губернатора),так что реального деятеля не стоит там ожидать
10:03:44 08-11-2025
Смело, товарищи, в ногу!
Духом окрепнем в борьбе!
07:08:01 09-11-2025
Musik (10:03:44 08-11-2025) Смело, товарищи, в ногу! Духом окрепнем в борьбе! ...
Тебе реально в дом ку-ку пора