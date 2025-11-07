Метели, снег и сильный ветер разгуляются в Алтайском крае с 7 по 9 ноября

Снегопады могут накрыть регион и 10 ноября

07 ноября 2025, 15:00, ИА Амител

Барнаул. Метель / Фото: Вячеслав Мельников / amic.ru

С 7 по 9 ноября Алтайский край окажется во власти метелей, снега и сильного ветра. Водителям и пешеходам рекомендуют соблюдать особую осторожность. Об этом сообщает РСЧС.

На территории региона ожидается снег, местами метели, гололед и усиление ветра до 18–23 м/с. Стихия разгуляется в крае уже во второй половине дня 7 ноября. Непогода продержится сутки 8 и ночью 9 ноября.

«Рекомендуем водителям быть предельно осторожными и внимательными, воздержаться от дальних поездок. При сильном ветре переждать непогоду в капитальном строении, обходить слабо закрепленные конструкции. Телефон экстренных служб: 112», – уточнили в РСЧС.

Отметим, что по данным регионального Гидрометцентра снег ожидается по меньшей мере до 10 ноября. Судя по прогнозу, в этот день также пойдет дождь. Юго-западный ветер подует со скоростью 8–13 м/с, местами порывы достигнут 23 м/с.

Напомним, 7 ноября Барнаул сковали пробки из-за обильного снегопада. Самые крупные заторы образовались на Змеиногорском и Павловском трактах, улицах Кутузова, Власихинской и Малахова.