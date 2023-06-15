Такой день. Отмена противопожарного режима и соглашения с другими регионами

Главные новости в Алтайском крае 15 июня

15 июня 2023, 23:36, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В Алтайском крае 15 июня отменили особый противопожарный режим, который действовал с апреля.

"В связи со стабилизацией обстановки с природными пожарами, установлением погодных условий, способствующих снижению класса пожарной опасности на территории Алтайского края", – объяснили решение властей в ведомстве.

Тем не менее там напомнили, что в крае до 16 июня местами сохранится чрезвычайная пожароопасность 5 класса.

Авария с участием лесовоза произошла на бийской трассе в Алтайском крае.

Водитель грузовика рассказал, что кто-то попытался обогнать его, он предпринял попытку остановки, но прицеп с бревнами повело в сторону, и машина опрокинулась.

В результате происшествия пожилой мужчина не пострадал.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко в рамках ПМЭФ подписал несколько важных документов.

Подписаны планы мероприятий по реализации соглашений о сотрудничестве с Республикой Калмыкия и Челябинской областью, а также ряд других документов.