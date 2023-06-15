Такой день. Отмена противопожарного режима и соглашения с другими регионами
Главные новости в Алтайском крае 15 июня
15 июня 2023, 23:36, ИА Амител
В Алтайском крае 15 июня отменили особый противопожарный режим, который действовал с апреля.
"В связи со стабилизацией обстановки с природными пожарами, установлением погодных условий, способствующих снижению класса пожарной опасности на территории Алтайского края", – объяснили решение властей в ведомстве.
Тем не менее там напомнили, что в крае до 16 июня местами сохранится чрезвычайная пожароопасность 5 класса.
Авария с участием лесовоза произошла на бийской трассе в Алтайском крае.
Водитель грузовика рассказал, что кто-то попытался обогнать его, он предпринял попытку остановки, но прицеп с бревнами повело в сторону, и машина опрокинулась.
В результате происшествия пожилой мужчина не пострадал.
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко в рамках ПМЭФ подписал несколько важных документов.
Подписаны планы мероприятий по реализации соглашений о сотрудничестве с Республикой Калмыкия и Челябинской областью, а также ряд других документов.
Комментарии 0