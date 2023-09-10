Такой день. Ожоги из-за фото и пенсионер, поднявшийся на Эльбрус

Главные новости в Алтайском крае 10 сентября

10 сентября 2023, 23:30, ИА Амител

Фото: pxhere.com

77-летний барнаулец Николай Сазонов поднялся на восточную вершину Эльбруса, высота которой составляет 5621 метр.

Николай – участник клуба любителей бега "Восток-Трейл". В прошлом году он поднялся на западную вершину высотой 5642 метра над уровнем моря, а в этом пенсионеру покорилась и восточная вершина.

Народный фронт показал мост, по которому в школу ходят дети в селе Столбово Каменского района. Пост об этом опубликовали в социальных сетях.

Конструкция из дерева и металла покосилась от времени, в одном из мест мост пошел дугой, а в центре он просел к воде.

Школьники продолжают ходить по нему на занятия, а ремонтом местная администрация не занимается.

В Алтайском крае ребенок получил серьезные травмы на железной дороге.

Мальчик 2007 года рождения на станции Среднесибирская забрался на товарный вагон, чтобы сделать фото и дотронулся до электрического провода. После удара током у него зафиксировали ожоги 80% тела. С полученными травмами ребенок попал в больницу.

Следователи проводят проверку по факту случившегося. Возможно возбуждение уголовного дела.