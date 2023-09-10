Машина сгорела во дворе жилого дома в Рубцовске
На месте работали несколько пожарных машин
10 сентября 2023, 10:10, ИА Амител
Фото: pxhere.com
"Жигули", припаркованные рядом с многоквартирным домом, сгорели в Рубцовске. Об этом рассказали подписчики сообщества "Инцидент Рубцовск".
Причина возгорания на данный момент неизвестна, однако, судя по опубликованным в Сети кадрам, пламя начало распространяться по машине с капота.
На место оперативно прибыли несколько пожарных машин. Спасатели быстро потушили огонь.
Что стало поводом для возникновения пожара, предстоит установить.
Комментарии 0