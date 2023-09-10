Машина сгорела во дворе жилого дома в Рубцовске

На месте работали несколько пожарных машин

10 сентября 2023, 10:10, ИА Амител

Фото: pxhere.com

"Жигули", припаркованные рядом с многоквартирным домом, сгорели в Рубцовске. Об этом рассказали подписчики сообщества "Инцидент Рубцовск".

Причина возгорания на данный момент неизвестна, однако, судя по опубликованным в Сети кадрам, пламя начало распространяться по машине с капота.

На место оперативно прибыли несколько пожарных машин. Спасатели быстро потушили огонь.

Что стало поводом для возникновения пожара, предстоит установить.