Такой день. Первомай в Алтайском крае и бийский завод на аукционе за долги

О главных событиях региона за 1 мая

01 мая 2023, 23:59, ИА Амител

фото: unsplash.com

1 мая в России отмечали Праздник Весны и Труда. В Барнауле его отмечали как политические партии, так и обычные люди.

Традиционных митингов и шествий на этот раз не было, тем не менее политические партии и профсоюзы нашли способ себя проявить. Кто-то вышел на давно забытую маёвку, другие организовали автопробег, третьи поучаствовали в возложении цветов к стеле "Город трудовой доблести".

Поздравили жителей Алтайского края губернатор Томенко и председатель АКЗС Романенко, а также мэр Барнаула Вячеслав Франк. Кроме того, барнаульские пожарные 1 мая устроили шоу для жителей города на площади Свободы.

Вечером в Барнауле устроили салют. Залпы начали запускать в 22:00 с баржи на Оби в районе городской набережной. Amic.ru провел трансляцию фейерверка с места, где открывается отличный вид на акваторию реки.

Жители Барнаула решили спасти молодые сосны в Мизюлинской роще. У деревьев обламывают концы молодых побегов – сосновые почки. Они славятся в народной медицине как природный антибиотик. По словам местных жителей, пенсионеры рвут их и заваривают.

В Бийске на торги выставили имущественный комплекс ООО "Механический завод". Предприятие признано банкротом. Начальная цена лота составляет 108,2 млн рублей.

На продажу выставили здание площадью 12 тысяч "квадратов", земельный участок 3 га, оборудование и готовую продукцию. Торги назначены на 13 июня.