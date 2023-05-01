Первомайский салют в Барнауле. Онлайн-трансляция

Amic.ru поздравляет своих читателей с Праздником Весны и Труда!

01 мая 2023, 21:40, ИА Амител

В честь Первомая в Барнауле состоится праздничный салют. Залпы начнут запускать в 22:00 с баржи на Оби в районе городской набережной. Amic.ru проведёт трансляцию фейерверка с места, где открывается отличный вид на акваторию реки.

Напомним, для праздничного салюта были закуплены батареи двух типов и заряды четырёх типов.

После первомайского салюта барнаульцев доставят домой на общественном транспорте. Работу автобусов организуют таким образом, чтобы люди смогли более комфортно добраться до своих домов. Читайте, как доехать до дома после мероприятия.

Amic.ru поздравляет своих читателей с Праздником Весны и Труда!