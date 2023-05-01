Пели песни и пили чай. Как партии отметили Первомай в Барнауле: фоторепортаж
Холодная погода не отпугнула партийных активистов
01 мая 2023, 15:10, ИА Амител
Политический Первомай в Барнауле в 2023 году прошёл достаточно скромно. Традиционных митингов и шествий на этот раз не было, тем не менее политические партии и профсоюзы нашли способ себя проявить. Кто-то вышел на давно забытую маёвку, другие организовали автопробег, третьи поучаствовали в возложении цветов к стеле "Город трудовой доблести". Подробности – в обзоре amic.ru.
Самая массовая акция с участием сразу нескольких партийных лидеров прошла в Нагорном парке. Здесь состоялась торжественная церемония возложения цветов к стеле "Город трудовой доблести". В мероприятии участвовали представители "Единой России", в частности секретарь реготделения ЕР Александр Романенко. Также пришли отдать дань трудовому подвигу барнаульцев комроссы во главе с лидером Сергеем Матасовым. По его словам, горком партии организовал акцию "Красная Лента" и напомнил о международном дне борьбы трудящихся за свои права.
У стелы "Город трудовой доблести" отметились и представители профсоюзов. Впрочем, никакой демонстрации на этот раз в Барнауле они проводить не стали, в отличие от Бийска. В наукограде на первомайский митинг вышли примерно 500 человек. На мероприятии выступил председатель крайсовпрофа Иван Панов. Он призвал противостоять недобросовестным работодателям и чиновникам, которые нарушают права и законные интересы человека труда.
"Мы призываем сегодня обратить особое внимание на нужды и чаянья трудящихся, которые своим трудом создают все богатства страны. В защите человека труда профсоюзы не намерены отступать", – заявил Панов.
Активность в Барнауле на Первомай проявили либерал-демократы. ЛДПР организовала автопробег по краевой столице с участием около 10 автомобилей, включая брендированную партийную "Газель". На каждом из транспортных средств был закреплён партийный флаг.
КПРФ 1 мая провели маёвку в парке им. Ленина. Коммунисты организовали субботник преимущественно силами партийного актива – около 30 человек. В течение двух часов "красные" собирали мусор, а затем пили чай и пели песни.
А ещё на Первомай в Барнауле на Нулевом километре прошёл пикет в поддержку специальной военной операции. Мероприятие провели активисты Национального освободительного движения. Они выразили поддержку курсу президента России Владимира Путина.
Фото: t.me/barnaul_press
15:55:59 01-05-2023
Собраться ради фото - дожили. Бороться за власть нужно. Ресурсы для борьбы изыскивать. Экспроприацию экспроприаторов никто не отменял.
10:36:37 02-05-2023
Больше всего беспокоят члены национально-освободительного движения. Кого и от кого они освобождают? И если они освободители, то почему митингуют тут, а не в районе Кременной, Авдеевки ?
21:37:13 02-05-2023
Охренели до невозможности. Продали все и вся во благо капитала и эксплуататоров.