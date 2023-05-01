Холодная погода не отпугнула партийных активистов

01 мая 2023, 15:10, ИА Амител

Фото: пресс-служба крайкома КПРФ

Политический Первомай в Барнауле в 2023 году прошёл достаточно скромно. Традиционных митингов и шествий на этот раз не было, тем не менее политические партии и профсоюзы нашли способ себя проявить. Кто-то вышел на давно забытую маёвку, другие организовали автопробег, третьи поучаствовали в возложении цветов к стеле "Город трудовой доблести". Подробности – в обзоре amic.ru.

Самая массовая акция с участием сразу нескольких партийных лидеров прошла в Нагорном парке. Здесь состоялась торжественная церемония возложения цветов к стеле "Город трудовой доблести". В мероприятии участвовали представители "Единой России", в частности секретарь реготделения ЕР Александр Романенко. Также пришли отдать дань трудовому подвигу барнаульцев комроссы во главе с лидером Сергеем Матасовым. По его словам, горком партии организовал акцию "Красная Лента" и напомнил о международном дне борьбы трудящихся за свои права.









Фото: t.me/altsmat

У стелы "Город трудовой доблести" отметились и представители профсоюзов. Впрочем, никакой демонстрации на этот раз в Барнауле они проводить не стали, в отличие от Бийска. В наукограде на первомайский митинг вышли примерно 500 человек. На мероприятии выступил председатель крайсовпрофа Иван Панов. Он призвал противостоять недобросовестным работодателям и чиновникам, которые нарушают права и законные интересы человека труда.

"Мы призываем сегодня обратить особое внимание на нужды и чаянья трудящихся, которые своим трудом создают все богатства страны. В защите человека труда профсоюзы не намерены отступать", – заявил Панов.

























Фото: altksp-22.ru

Активность в Барнауле на Первомай проявили либерал-демократы. ЛДПР организовала автопробег по краевой столице с участием около 10 автомобилей, включая брендированную партийную "Газель". На каждом из транспортных средств был закреплён партийный флаг.









Фото: пресс-служба реготделения ЛДПР

КПРФ 1 мая провели маёвку в парке им. Ленина. Коммунисты организовали субботник преимущественно силами партийного актива – около 30 человек. В течение двух часов "красные" собирали мусор, а затем пили чай и пели песни.









Фото: пресс-служба крайкома КПРФ

А ещё на Первомай в Барнауле на Нулевом километре прошёл пикет в поддержку специальной военной операции. Мероприятие провели активисты Национального освободительного движения. Они выразили поддержку курсу президента России Владимира Путина.

Фото: t.me/barnaul_press